Verkehrschaos auf der Königsteiner Straße

Viele Autos, kaum Parkplätze / Anwohner beschweren sich

Bad Soden - Ein neuer Kreisverkehr, Glasfaserausbau, neue Wasserrohre, der barrierefreie Umbau des Busbahnhofes und eine von Hessen Mobil gesperrte B 8: Die Gründe für die zahlreichen Baustellen sind vielfältig. Die Folge: Eine verstopfte Königsteiner Straße, die teilweise nur einspurig befahrbar ist. Und zu allem Überfluss war in dieser Woche das Parkhaus am Bahnhof wegen Reinigungsarbeiten komplett gesperrt. Und das, obwohl Parkplätze rund um die Königsteiner Straße aufgrund der Baustellen ohnehin schon Mangelware sind.

„Ich suche auch ohne die Baustellen mindestens 20 Minuten nach einem Parkplatz“, ärgert sich eine Anwohnerin. „Seit Beginn der Arbeiten kann es auch mal eine Dreiviertelstunde dauern.“ Dass das Parkhaus nun seit Montag gesperrt war, habe die Parkplatzsuche deutlich erschwert. Immerhin: Das Parkhaus ist vom morgigen Samstag an wieder geöffnet. Die Baustellen rund um die Königsteiner Straße aber bleiben erst einmal.

Das ärgert nicht nur die Autofahrer. „Ich warte hier schon seit 20 Minuten auf den Bus“, sagt ein Rentner. Er steht an der Bushaltestelle am Alten Kurpark - und fürchtet nun, seinen Arzttermin zu verpassen. „Die Busse haben seit Wochen ständig Verspätung“, ärgert er sich. Durch die Baustellen ist die Hauptverkehrsstraße zu einem regelrechten Nadelöhr geworden. Stoßstange an Stoßstange reihen sich die Fahrzeuge von weit vor dem neuen Kreisverkehr, der an der Ecke Schubert- / Hasselstraße entstehen soll - bis weit hinter den Kurpark. In die andere Richtung sieht das nicht viel besser aus. Ein Lichtblick: Die Sommerferien enden bald, und wie die Verwaltung mitteilte, ist die Königsteiner Straße zumindest im Bereich der Bauarbeiten am Busbahnhof wieder zweispurig befahrbar. ccz