Vasen weisen Spuren des Lebens auf

Konstantin Totibadze hat auf dieser überdimensionalen Vase unzählige Stiefmütterchen platziert. schneider © Juliane Schneider

In der Stadtgalerie ist die Ausstellung „Andere Wirklichkeit“ von Konstantin Totibadze zu sehen

Bad Soden - Aus einzelnen Stiefmütterchen hat der Künstler die überdimensionale Vase gezaubert. In Öl gemalt besiedeln sie dicht an dicht auf wunderbare Weise die bauchige Form. Das Ölgemälde hängt zurzeit in der Bad Sodener Stadtgalerie. „Andere Wirklichkeit“ heißt die Ausstellung, in der vor allem Vasen in verschiedenen Formen und Farben zu sehen sind. Mal glänzendes Grün und Weiß, dann in feinster Musterung. Dabei scheinen die Vasen zu schweben und spiegeln glänzend das Licht. Für die vielen Besucher der Vernissage ein echter Wow-Effekt, als sie in den Raum treten.

Konstantin Totibadze ist in der internationalen Kunstwelt als „Meister des Stilllebens“ kein Unbekannter. Auf Auktionen in New York und London sind seine Werke schon verkauft worden. Seit sieben Jahren wohnt er in Kronberg, wo auch sein Atelier ist. Geboren ist der 53-jährige in Tiflis. Totibadze studierte in Moskau und Tiflis, ließ sich kurze Zeit in Paris und San Francisco nieder und hat sich von zahlreichen Reisen inspirieren lassen.

Auf das Thema Vasen sei er in Hongkong gestoßen, sagte Stadträtin Renate Richter von der Stadt, die die Ausstellung am Freitagabend eröffnete. Er sei ein echtes Allroundtalent habe ihre Recherche ergeben. Er habe neben der Kunst 1996 sogar eine Bronzemedaille bei der Karateweltmeisterschaft in Mexiko erhalten. Dazu ist er Autor verschiedener Bücher.

Nähere Einblicke gibt Kunstexperte Dr. Martin Schmidt-Magin. „Warum so große Vasen?“, fragt er. So etwas komme doch höchstens in Tagträumen vor. Tatsächlich seien es keine fotorealistischen Darstellungen, was man am fehlenden Schlagschatten der Objekte erkenne. Auch seien die Vasen nicht so perfekt, wie man auf den ersten Blick vermute. So weise jede irgendwo Brüche auf, Alltagsspuren, Spuren des Lebens.

Dass sich inmitten der Werke auch der eine oder andere Bembel zeige, sei nicht nur Hommage an die neue Heimat, sondern zeige, dass der Künstler sich mit Vasen verschiedener Epochen beschäftige. Noch bis zum 27. August kann die Ausstellung von Totibadze im Badehaus in der Königsteiner Straße 86 besichtigt werden.