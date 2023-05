SPD will Fakten zu Cosnova

Bürgermeister soll für Klarheit und Transparenz sorgen

Bad Soden - Die Ankündigung des Kosmetikunternehmens Cosnova, sich nach alternativen Standorten umsehen zu wollen, bringt die SPD auf den Plan. Sie erhärte die Einschätzung der SPD, „dass die geplante Ansiedlung von Cosnova auf dem Sinai akut gefährdet ist“. Seit sieben Jahren ziehen sich die Verhandlungen, um das Unternehmen von Sulzbach nach Bad Soden zu holen.

Um dem Eindruck entgegenzuwirken, dass entsprechende Informationen erst nach der Bürgermeisterwahl am 4. Juni kommuniziert werden sollen, sei jetzt der Zeitpunkt für umfassende Transparenz. „Wir fordern Bürgermeister Dr. Frank Blasch auf, hier umgehend für Klarheit zu sorgen. Die Fakten müssen jetzt auf den Tisch. Es geht darum, die gebotene Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern herzustellen“, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Martina Helmerich.

Cosnova hatte diese Woche erklärt, sich nach alternativen Optionen umzusehen, da sich der Erwerb der Grundstücke für das Bauvorhaben auf dem Sinai-Gelände als deutlich schwieriger und langwieriger als erwartet darstelle.

Die SPD-Fraktion hatte in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung bereits Informationen über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit Cosnova eingefordert. Hintergrund dieser Initiative seien Hinweise von verschiedener Seite gewesen, dass sich Cosnova umorientiert. „Unser Antrag hat neue Dringlichkeit bekommen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen jetzt wissen, wie es oben am Sinai weitergeht“, so Helmerich. „Sich da weiter wegzuducken und auf Zeit zu spielen, ist bei diesem für die Entwicklung der Stadt wichtigen Vorhaben unangemessen.“ red