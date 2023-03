Schmuck gestohlen

Teilen

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Soden - Am Donnerstagabend stiegen zwischen 18.10 und 19.30 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Bismarckstraße ein. Sie erbeuteten, so die Polizei, hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweistelefon 0 61 92 / 2 07 90. red