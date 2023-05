Pflegeberufe anschauen

Klinik zeigt Ausbildung

Bad Soden - Mit ihrem Ausbildungsmarkt, der am morgigen Freitag von 16 bis 20 Uhr im Krankenhaus Bad Soden stattfindet, möchten die varisano Kliniken des Main-Taunus-Kreises Schüler sowie Schulabgänger für eine Ausbildung im Pflegeberuf interessieren. „Lehrende und Auszubildende der Gesundheitsakademie Main-Taunus führen die Besucher beim Ausbildungsmarkt in die Arbeit der Pflege ein und dabei auch hinter die Kulissen des Krankenhauses“, heißt es in der Ankündigung dazu. Im OP und auf einer Krankenstation sollen Pflegeprofis die Fragen des interessierten Nachwuchses beantworten und die Teilnehmer selbst Hand anlegen lassen. red