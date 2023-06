„Netzwerken ist das A und O“

Anne Fleischhauer Kastner © SARAH KASTNER FOTOGRAFIE

Anne Fleischhauer ist die erste Wirtschaftsförderin der Stadt

Bad Soden - Bad Sodens Wirtschaft stärken: Das ist nicht zuletzt das Ziel von Anne Fleischhauer. Seit ziemlich genau einem halben Jahr ist die Neuenhainerin neue Wirtschaftsförderin der Stadt - und ihre neue Aufgabe macht ihr sehr viel Spaß. „Ich freue mich, in der Stadt, in der ich gerne lebe, auch zu arbeiten“, erklärt die zweifache Mutter.

Aktuell ist sie noch dabei, sich einzuarbeiten. „Ich habe rund 600 Betriebe angeschrieben und mich vorgestellt“, erklärt die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Das ist wichtig, denn: „Netzwerken ist für mich das A und O.“ Umso bedeutsamer ist es für sie, sich in der Stadt bekannt zu machen, da sie Bad Sodens erste Wirtschaftsförderin überhaupt ist. „Es gab bislang keine Wirtschaftsförderung und das ist für eine Kommune der Größenordnung von rund 20 000 Einwohnern eher ungewöhnlich“, sagt Bürgermeister Dr. Frank Blasch (CDU). Dieser Umstand sei historisch gewachsen. „Begründet dadurch, dass wir in Bad Soden relativ wenig frei verfügbare Gewerbeflächen haben“, so Blasch weiter. „Deswegen war die langjährige politische Auffassung, dass sich der Bürgermeister selbst um die wenigen Liegenschaften kümmert.“

Doch nicht zuletzt die Corona-Pandemie und der Umschwung auf den Online-Handel hätten letztlich dazu geführt, dass sich die Stadtverordnetenversammlung dazu entschieden hat, die Wirtschaftsförderung Bad Sodens mit einer eigenen Ansprechpartnerin im Rathaus zu intensivieren. Zu Fleischhauers Aufgaben gehören nämlich nicht nur die Vermittlung von Gewerbeflächen und die Pflege von bestehenden Gewerbetreibenden und Firmen in Bad Soden, sondern auch das sogenannte „City Management“.

„Ich kümmere mich darum, die Innenstadt weiterzuentwickeln“, sagt die Neuenhainerin. Und Blasch fügt hinzu: „Denn es ist schon ein Ziel einer Kommune, dass wir eine attraktive, lebendige und lebenswerte Innenstadt haben, in der sich die Menschen gern aufhalten. Und da verändert sich ja vieles.“ Schließlich gebe es in Bad Soden das Main-Taunus-Zentrum direkt vor der Tür, das eine große Konkurrenz für die Einzelhändler in der benachbarten Kommune darstellt. Aber die Wirtschaftsförderin ist guter Dinge, dass die Ortskerne von Bad Soden und Neuenhain weiterhin so lebendig bleiben, wie sie es aktuell seien.

Mehr als 2000 Betriebe gibt es in Bad Soden. Für sie alle ist Anne Fleischhauer nun seit einem halben Jahr die Ansprechpartnerin. Sie vermittelt und gibt Hilfestellungen. „Und zwar für den Existenzgründer genauso wie für die große Aktiengesellschaft“, sagt die Neuenhainerin.

Mit ihrem beruflichen Hintergrund passt sie perfekt in die Wirtschaftsförderung, quittiert ihr Bürgermeister Blasch. Sie hat Wirtschaftswissenschaften an der Frankfurter Goethe-Universität studiert und war danach neun Jahre bei der Gesellschaft für die Standortmarketing FrankfurtRheinMain GmbH tätig, die die Organisation für das internationale Standortmarketing in der gesamten Metropolregion übernimmt. „Dabei habe ich schon viel mit Wirtschaftsförderern der verschiedenen Kommunen im Rhein-Main-Gebiet zusammengearbeitet und kenne dadurch das Geschäft“, erklärt sie. Deren Aufgabenfeld habe sie schon immer sehr gereizt. „Weil wir unsere Kunden damals immer in die Bestandspflege der Wirtschaftsförderungen weitergegeben haben, sobald sie sich für einen Standort entschieden hatten. Das fand ich immer sehr schade, weil ich auch die Entwicklung eines Unternehmens am Standort sehr spannend finde.“

In ihren ersten Monaten in der Stadtverwaltung hat die Neuenhainerin schon Kontakt zu zahlreichen Betrieben und Gewerbetreibenden aufgebaut. „Bad Soden ist als Gewerbestandort echt gefragt“, sagt sie. Das liege nicht zuletzt an der guten Lage „mitten im Raum Frankfurt und mit der Anbindung an den Flughafen“. Als Teammitglied der Abteilung Kommunikation und Marketing hat Anne Fleischhauer ihren Arbeitsplatz - wenn sie nicht gerade zu Wirtschaftsterminen unterwegs ist - in der Verwaltungsstelle der Königsteiner Straße 77. Telefonisch ist sie unter 0 61 96/ 20 84 34, per E-Mail unter anne.fleischhauer@stadt-bad-soden.de zu erreichen.