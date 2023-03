Napp schließt Ende April

Marion und Michael Napp vor ihrem Haushaltswarenladen, den sie Ende April schließen.

Es ist kein endgültiger Abschied vom Haushaltswarenladen

Bad Soden - Eine Form zum Ravioliausstechen hat der junge Mann im Schaufenster entdeckt und gekauft, dazu einen Holzaufsteller in Tannenform, an den Deko gehängt werden kann. Beides ist stark heruntergesetzt, denn Napp Haushaltswaren schließt Ende April. Der 120 Quadratmeter große Laden ist schon halbleer. Gerade habe er einen Abnehmer für die Regale gefunden, sagt Ladenbesitzer Michael Napp.

Lange habe er mit seiner Frau hin- und herüberlegt, ob man wirklich aufhören solle, erzählt er. Persönlich hätte er noch bis 70 weitergearbeitet, aber Corona und Energiekrise hatten die Einnahmen zuletzt um 40 Prozent sinken lassen. Und da er gerade mit seinen 65 Jahren das Rentenalter erreicht hat, habe man sich für die Geschäftsaufgabe entschieden. Ehefrau Marion hat schon vor einem Jahr Schluss gemacht, führt aber noch die Bücher und hilft natürlich bei der Auflösung des Ladens. Ihre Eltern, Ernst und Anneliese Stroka, hatten 1962 die Firma STROKA gegründet und in der ehemaligen Hauptstraße, der heutigen Straße Zum Quellenpark, Eisenwaren, Werkzeuge, Öfen und Haushaltswaren verkauft, da.

1971 war der Umzug in das neu gebaute Haus in der Alleestraße 10 erfolgt. Nach dem Tod von Ernst Stroka führen seine Witwe Anneliese und Michael Napp den Laden weiter. 1990 übernimmt er mit seiner Ehefrau den Laden unter dem Namen „Napp vormals Stroka“ und renoviert es aufwendig. 3000 Artikel namhafter Großhändler bestückten zuletzt das „Kleine Kaufhaus“ oder das „Sodener Lorey“, wie es Einheimische in Anklang an das Frankfurter Kaufhaus liebevoll nennen.

Auf Messen in Frankfurt und Bielefeld habe man ständig versucht, neue Trends zu erspüren, so Napp. Immer am Ball bleiben, so das Motto, denn kleine Läden haben es immer schwerer zu bestehen. Die 80er Jahre bis Anfang der 90er Jahre sind noch goldene Jahre für das Paar. Napp erinnert sich gut daran, wie er immer wieder nach Frankfurt gefahren war, um hochwertiges Porzellan für die Kunden nachzukaufen. „Damals kaufte man noch mit Vorliebe teures Porzellan und große Besteckkästen.“ Das sei längst vorbei. Auf Veränderungen habe man in den 61 Jahren aber immer wieder reagieren müssen. Hatten sich im Laden der Schwiegereltern noch Handwerker mit Eisenwaren eingedeckt, steuern sie später die neu entstandenen Baumärkte an. Konkurrenz machen auch die großen Kaufhäuser, die mit weniger wirtschaftlichem Risiko Haushaltswaren auf Franchise-Basis anbieten können.

Napps müssen dagegen in Vorleistung treten. „Alles, was hier steht, gehört uns“, bringt es Michael Napp auf den Punkt. Alleinstellungsmerkmal hat der gut sortierte Laden mit dem, was er „Fummelkram“ nennt. Kleinigkeiten, die woanders nur in großen Mengen verkauft werden oder gar nicht zu bekommen sind. „Ach, sie haben das!“, wie oft hat er diesen Spruch von erleichterten Kunden gehört. Leider bleiben aber auch Napps nicht davon verschont, womit die Branche generell zu kämpfen hat: Kunden, die sich eine halbe Stunde lang eine Küchenmaschine erklären lassen und dann im Internet googeln, wo sie die Ware günstiger bekommen können.

Eine Ladenfläche stellen sie nach einem Umbau 2021 der Buchhandlung Boris Riege als Mietobjekt zur Verfügung. Auch für den jetzt frei werdenden Raum ist ein Mieter gefunden. Die Kelkheimer Fahrschule Hoffmann wird ab Juli einziehen. Ganz aufhören werde er aber nicht, sagt Napp. Auf einem Plakat ist zu lesen, dass schon am 4. Juli sein Hofverkauf in einem Nebenraum des Ladens startet, der über den Hof zu erreichen ist. Auf 25 Quadratmetern wird er dienstags und donnerstags von 10 bis 13 sowie 15 bis 18 Uhr zur Freude der Stammkunden weiterhin einen Teil der beliebten Produkte verkaufen.

Anneliese und Ernst Stroka hatten 1962 die Firma STROKA in der ehemaligen Hauptstraße, jetzt Zum Quellenpark, gegründet.