Mehr Schutz vor Hochwasser

Rückhaltebecken soll erweitert werden

Bad Soden - Der Abwasserverband Main-Taunus hat sich bei einer Ortsbegehung über die vorgesehenen Ertüchtigungsmaßnahmen am Hochwasserrückhaltebecken in Bad Soden informiert. Wie Verbandsvorsteher Christian Seitz erläuterte, hat sich der Abwasserverband den vorbeugenden Hochwasserschutz zur Aufgabe gemacht und ein Schutzkonzept für das gesamte Verbandsgebiet erstellt. Das Rückhaltebecken am Niederdorfsbach wird eine der ersten Maßnahmen sein, so die Stadt.

D as Hochwasserrückhaltebecken im Niederdorfsbachtal seitlich der Königsteiner Straße war vor etwa 30 Jahren von der Stadt mit finanzieller Beteiligung des Abwasserverbandes gebaut worden. Das Rückhaltevolumen von circa 8000 Kubikmetern biete einen Schutz bis zu einem Zehn-Jahres-Hochwasser. Dies habe dazu geführt, dass das Becken bei Hochwasserereignissen bereits dreimal übergelaufen ist, zuletzt im August 2020. Der Abwasserverband beabsichtige, das Rückhaltebecken für einen 100-Jahres-Hochwasser auszubauen. Das Rückhaltevolumen müsse hierfür um 11 000 Kubikmeter auf 19 000 Kubikmeter vergrößert werden. Dies soll durch eine Erhöhung des derzeit sieben Meter hohen Damms um rund drei Meter sowie durch Abgrabungen in der Sohle und am Hang oberhalb des Damms erreicht werden.

Die geschätzten Kosten liegen bei 2,5 Millionen Euro. Die Aufträge für die Ingenieurleistungen sollen vor den Sommerferien rausgehen, im Jahr 2025 könnten die Arbeiten abgeschlossen sein. „Ziel ist es, das Wasser möglichst lange aus dem Stadtgebiet herauszuhalten“, sagte Bürgermeister Dr. Frank Blasch. „Ich freue mich sehr, dass der Abwasserverband diese beiden Projekte, für die ich mich im Vorstand eingesetzt habe, nun angeht.“ red