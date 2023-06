Lieder von Abba genießen

Die Kultband Abba Explosion bringt Stimmung in den Alten Kurpark. ABBA Explosion © ABBA Explosion

Hits der Kultband im Alten Kurpark hören

Bad Soden - Wer kennt sie nicht, die Hits von Abba: „Dancing Queen“, „Waterloo“ oder „Mama Mia“, fast jeder kann sie mitsingen und sie sind auf fast jeder Party zu hören. Live und unter freiem Himmel können Musikfreunde am Samstag, 24. Juni, von 19 Uhr bis 22 Uhr die Hits von Abba im Alten Kurpark genießen, denn Abba Explosion präsentiert die populären Hits der Kultband in der Konzertmuschel. Das Konzert ist das erste im Rahmen der neuen Sommerlounge-Reihe in der historischen Kulisse und kann kostenlos besucht werden. Eine vorherige Anmeldung oder Kartenreservierung ist nicht nötig, erklärt die Stadtverwaltung. Vor der Konzertmuschel gibt es ausreichend Sitzmöglichkeiten, aber auch ein Picknick unter freiem Himmel ist möglich.

Die Musiker von Abba Explosion setzen auf mitreißenden Live-Sound: „Die Stimmen der Lead-Sängerinnen Rebecca und Ully bringen authentisch echte Sing-along-Songs zum Klingen und überzeugen mit Power und dem typischen Abba-Sound“, kündigt die Stadtverwaltung an. Die Band überrasche nämlich mit kurzen Zitaten aus der Musikgeschichte und verleihe den Rhythmen so eine eigene Note. So kann überraschend ein rockiger Rhythmus „SOS“, „Mama Mia“ und „Waterloo“ eröffnen und unerwartet in das Original übergehen oder „Dancing Queen“ mit neuen Klängen für Staunen sorgen. red