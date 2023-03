Jungen ins Auto gezerrt

Zwölfjähriger kann fliehen

Bad Soden - Ein zwölfjähriger Junge soll am Donnerstag in Neuenhain von einem Unbekannten in ein Fahrzeug gezogen worden sein. Das berichtete gestern die Polizei. Den Schilderungen des Jungen zufolge lief er gegen 16 Uhr die Königsteiner Straße entlang. An der Ampelkreuzung im Bereich Königsteiner Straße / Hauptstraße / Drei-Linden-Straße sei er plötzlich von hinten an seiner Sporttasche gepackt und in einen am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkten, dunklen SUV der Marke „Mercedes“ mit dem Teilkennzeichen HG gedrängt worden. Kurz darauf habe das Fahrzeug an einer roten Ampel an der Ecke Hauptstraße / Königsteiner Straße anhalten müssen. Dies nutzte der Junge, um aus dem Auto zu springen. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe braune Haare gehabt und sei mit einer schwarzen Kappe, einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet gewesen. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0 61 96 / 20 73-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. red