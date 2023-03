Im Ratskeller zieht wieder Leben ein

Antonio Bello und seine Frau Georgia Gagatsia möchten den Ratskeller in Neuenhain im Juni eröffnen. czichowski © Carolin-Christin Czichowski

Nach dem Aus von „La Cucina“ will Antonio Bello Räume in Neuenhain pachten

Bad Soden - Ende Februar hat er sein Restaurant „La Cucina“ in der Alleestraße geschlossen - und wenn alles nach Plan läuft, wird Antonio Bello Anfang Juni bereits ein neues Lokal eröffnen. Dafür ausgesucht hat er sich den ehemaligen Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain. Seit gut drei Jahren stehen dort die Räume schon leer. „Ich habe gehört, dass die Stadt den Ratskeller wieder verpachten möchte“, erklärt Bello. Er habe nicht lange gezögert und sich dafür bei der Stadtverwaltung beworben. „Wir sind guter Dinge, dass wir in Neuenhain wieder das machen können, was wir lieben“, sagt Bello.

37 Jahre lang war „La Cucina“ eine Institution in der Kernstadt. „Meine Eltern haben den Betrieb 1985 gegründet“, sagt Bello. Er selbst sei im Jahr 2000 nach seiner kaufmännischen Ausbildung dazugekommen, war lange Zeit gastronomischer Leiter. Vor fünf Jahren hat er den Restaurantbetrieb schließlich komplett übernommen.

Schließen musste „La Cucina“ kürzlich vor allem aus finanziellen Gründen. Durch die anhaltenden Preissteigerungen sei es ihm kaum mehr möglich gewesen, gewinnbringend zu arbeiten, sagt Bello. In den neuen Räumen soll das aber anders sein. Dort würden seine Kosten, unter anderem durch eine geringere Miete, nur noch ein Drittel von dem betragen wie zuvor. Die neuen Räume in Neuenhain sind etwas kleiner als die in der Kernstadt, genauso wie der Außenbereich rund um den Brunnen.

An seinem bewährten Konzept möchte Antonio Bello aber nichts ändern, auch nicht an der Speisekarte. Denn die große Zufriedenheit seiner Gäste habe sich stets durch ein volles Restaurant und nicht zuletzt auch durch die vielen treuen Stammkunden gezeigt. „Auch unseren Koch werden wir mit nach Neuenhain nehmen“, erklärt der Gastronom. Davon, dass seine vielen Kunden ihm nach Neuenhain folgen werden, ist Bello überzeugt. „Es gab vorher schon viele, die extra aus Neuenhain zu uns nach Soden gekommen sind, während unsere Gäste aus der Kernstadt zu uns rüberlaufen konnten. Das wird sich nun umkehren“, sagt er. Aber auch aus umliegenden Städten hätte er Stammkunden gehabt. „Ich bin guter Dinge, dass der Betrieb auch in Neuenhain gut laufen wird“, sagt der Gastronom.

Doch bevor es losgehen kann, müssen noch ein paar offene Punkte abgehakt werden. Zum einen gehört das Bürgerhaus - und somit auch der Ratskeller - der Stadt Bad Soden. Der Magistrat muss deshalb die Bewerbung von Antonio Bello absegnen. „Es gibt Gespräche mit einem Interessenten. Wenn der Magistrat zustimmt, könnte der neue Pächter Mitte des Jahres 2023 den Betrieb aufnehmen“, bestätigt die Verwaltung auf Anfrage.

Aber: Die Chancen für Bellos Vorhaben stehen offensichtlich sehr gut. „Die Stadt hatte immer beabsichtigt, die Räume nach Ende der Pandemie wieder gastronomisch zu nutzen“, heißt es aus dem Rathaus. Und es gebe bislang außer ihm keinen weiteren Interessenten, weiß Bello. Zuletzt habe es nach Angaben der Stadt im Jahr 2021 Gespräche mit einem Interessenten gegeben. „Diese führten aber nicht zu einem Vertragsabschluss“, heißt es aus dem Rathaus.

Wenn der Magistrat grünes Licht gegeben hat, müssen in dem Leerstand zunächst einige Bauarbeiten durchgeführt werden. „Experten haben geprüft, ob die Räume in der Form gut für einen Gastronomiebetrieb geeignet sind“, so die Stadt auf Anfrage. Die Erkenntnis: Es müsse erneuert werden. Das soll jetzt erfolgen, unter anderem sind neue Geräte für die Küche und auch eine neue Lichtanlage vorgesehen. „Insgesamt soll es etwas heller werden“, sagt Bello. Diese Arbeiten übernimmt die Stadt als Eigentümerin der Immobilie.