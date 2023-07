Helmerich neue Fraktionschefin

Martina Helmerich Anne Simon

Jan Willemsen gibt Posten ab

Bad Soden - Jan Willemsen hat seinen Posten als Fraktionsvorsitzender der Bad Sodener SPD aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Seine Nachfolgerin ist Dr. Martina Helmerich. In der jüngsten Fraktionssitzung am 21. Juni wurde die Diplom-Journalistin und Politologin einstimmig in das Amt gewählt. Die Bad Sodenerin freut sich über das Vertrauen, das ihr ihre Kollegen aus der Fraktion entgegengebracht haben. „Ich freue mich sehr über die Wahl“, erklärt sie. „Obwohl ich natürlich weiß, dass nun mehr Arbeit und mehr Verantwortung auf mich zukommen. Insofern habe ich auch einen großen Respekt vor meiner neuen Aufgabe.“

Als Fraktionsvorsitzende sei sie unter anderem dafür zuständig, die Sitzungen zu planen, in denen die Vorlagen für die Ausschüsse und die Parlamentssitzungen besprochen werden. Zudem habe sie die Aufgabe, Klausurtagungen vorzubereiten. „Und ich muss als Fraktionsvorsitzende Fortbildungen für die Fraktionsmitglieder organisieren, damit wir fachlich gut aufgestellt sind für all die Dinge, über die wir als Stadtverordnete entscheiden müssen“, sagt Helmerich.

Helmerich, die für ihre Partei bei der Bürgermeisterwahl Anfang Juni angetreten und nach Amtsinhaber Dr. Frank Blasch (CDU) auf dem zweiten Platz gelandet ist, möchte als Fraktionsvorsitzende an die Themen aus ihrem Wahlkampf anknüpfen. „Meine drei Säulen sind die Themen Soziales, Umwelt und Wirtschaft“, so Helmerich. Bei ersterem würden noch einige Anträge ihrer Fraktion ausstehen, die zeitnah bearbeitet und entschieden werden sollen. „Ich setze mich für mehr Beteiligung ein“, so die gebürtige Fränkin. So stehe sie etwa für die Einrichtung eines Jugendparlamentes sowie eines Stadtelternbeirates. „Es ist wichtig, die Menschen vor Ort mit einzubeziehen“, erklärt sie.

Auch den Umweltschutz möchte sie auf kommunaler Ebene weiter vorantreiben. „So haben wir zum Beispiel eine regelmäßige Waldsäuberungsaktion gefordert. Damit wir die schöne Natur, mit der wir rund um Bad Soden so reich gesegnet sind, weiter schützen können.“ Das Bewusstsein für Umweltthemen sei in der Bevölkerung in den vergangenen Jahren stark gewachsen. „Diese Entwicklung sollten wir mitnehmen“, sagt die SPD-Politikerin. Als dritten Schwerpunkt möchte Helmerich die Finanzkraft der Stadt stärken, vor allem durch Gewerbeansiedlung. Dieser Aspekt war ihr während ihres Wahlkampfes besonders wichtig. „Mein neues Amt ist eine Fortsetzung der Arbeit der letzten Monate. Ich freue mich, dass ich diese Themen weiter bearbeiten kann“, sagt sie. Dass sie dafür das richtige Team hinter sich hat, davon ist sie überzeugt. „Wir arbeiten so schon sehr eng zusammen. Und der Wahlkampf hat uns noch mal vermehrt zusammen geschweißt.“

Eine erste Neuerung in der Fraktionsarbeit soll laut der neuen Vorsitzenden sein, die Sitzungen bei Gelegenheit auch mit Ortsterminen zu verbinden. „Um mit Bürgern und Betroffenen ins Gespräch zu kommen“, sagt Helmerich. Während ihres Wahlkampfes sei sie viel herumgekommen - und der direkte Austausch habe sich bewährt.

Ihre Wahl zur Fraktionsvorsitzenden ist nicht befristet. „Allerdings bin ich ja mitten in der Wahlperiode gewählt worden, so dass ich zumindest bis zu den nächsten Kommunalwahlen in diesem Amt bleiben möchte“, erklärt die Bad Sodenerin. Danach müsse man sehen, wer in die Stadtverordnetenversammlung gewählt werde und wie sich die Fraktion dann zusammensetze. „Und wer aus dieser Mitte dann den Fraktionsvorsitz übernimmt“, so Helmerich.