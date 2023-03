Harald Fischer Kandidat der Grünen

Er will Rathauschef werden

Bad Soden - Neuer Anlauf von Harald Fischer. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung tritt erneut als Bürgermeisterkandidat an. Bereits bei den Direktwahlen 2009 und 2015 hatte er versucht, auf den Chefsessel im Bad Sodener Rathaus zu kommen. Beide Male war er gescheitert. 2009 landete er, damals noch als unabhängiger Kandidat, mit 17,8 Prozent der abgegebenen Stimmen nur auf Rang drei, 2015 wurde er als Bewerber der Grünen mit 24,5 Prozent immerhin Zweiter. Beide Mal ging Christdemokrat Norbert Altenkamp - inzwischen sitzt dieser im Bundestag - als Sieger hervor.

Nun also der Versuch Nummer drei. Die Mitglieder des Stadtverbands von Bündnis ’90/Die Grünen haben ihn in ihrer Versammlung am Dienstag mit großer Mehrheit als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 4. Juni nominiert. Sein Slogan: Für ein besseres Morgen.

Harald Fischer ist seit Jahrzehnten mit seiner Familie in Bad Soden verwurzelt, heben die Grünen hervor. „Ob in seiner früheren Position als Pflegedirektor oder heute als Unternehmer - seit über 30 Jahren arbeitet er mit Menschen und kann soziale Belange mit unternehmerischem Anspruch ausbalancieren.“

Die Bad Sodener Bürgermeisterwahl ist am 4. Juni - gemeinsam mit der Direktwahl des Landrats im Main-Taunus-Kreis. Amtsinhaber Dr. Frank Blasch (CDU) wird ebenso antreten wie die SPD-Stadtverordnete Martina Helmerich. dmk