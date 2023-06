„Es waren prägende und erfüllende Jahre“

Pfarrer Jan Frey wird am Sonntag verabschiedet / Neue Aufgabe als Seelsorger

Bad Soden - Nach vierzehneinhalb Jahren bei der Evangelischen Kirchengemeinde Neuenhain und den dazugehörigen Gemeinden Altenhain und Mammolshain bricht Jan Frey zu neuen Ufern auf. Am kommenden Sonntag, 18. Juni, wird der Pfarrer in der Evangelischen Kirche Neuenhain von Dekan Dr. Martin Fedler-Raupp verabschiedet.

Er freue sich auf seine neue Aufgabe als Seelsorger in den Varisano-Kliniken in Bad Soden und Höchst, verrät der 59-jährige Frey im Gespräch mit dieser Zeitung, verlasse seinen bisherigen Wirkungskreis aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es waren prägende und erfüllende Jahre, in denen ich unzähligen Menschen begegnet bin“, blickt Jan Frey zurück. Dafür sei er dankbar.

Am 7. Dezember 2008 wurden die beiden Pfarrer Jan Frey und Jan Spangenberg zeitgleich in ihr Amt in Neuenhain eingeführt. „Es war Zufall“, sagt Frey. Damals bot die evangelische Kirche in der Gemeinde zwei Vollzeitstellen an. Im Oktober vergangenen Jahres verließ Spangenberg Neuenhain und wechselte zur evangelischen Auferstehungskirche nach Oberursel, wo er groß geworden ist.

Jan Frey musste sich schon früher für eine Veränderung bereit machen. Als nämlich die Pfarrstelle aus finanziellen Gründen Ende 2018 um die Hälfte reduziert wurde, trat er 2019 eine halbe Stelle als Seelsorger in den Main-Taunus-Kliniken an.

Schnell stellte Frey fest, dass der Arbeitsalltag im Krankenhaus ein gänzlich anderer ist als in der Kirchengemeinde: „Und ich habe gemerkt, dass es das ist, was ich gern mache“.

Gern und leidenschaftlich sei er 32 Jahre lang in verschiedenen Stellen als Gemeindepfarrer tätig gewesen, berichtet Frey. Doch als er sich zwischen den Kliniken in Hofheim / Bad Soden und der Kirchengemeinde in Neuenhain aufteilen musste, „war das ein Spagat“. So bot es sich an, dass er, als die Vollzeitstelle für einen Seelsorger in dem neuen Klinik-Konzern „Varisano“ ausgeschrieben wurde, sich sofort beworben habe. „Quasi zugeflogen“ sei ihm die Position. Wenn er nun 2024 sein 60. Lebensjahr vollendet habe, weiß Frey, dass er „voll in die Klinik gehen wird“.

Im Heilig Geist-Krankenhaus in Frankfurt ist Jan Frey auf die Welt gekommen, im Stadtteil Riederwald groß geworden, hat in Marburg und Frankfurt studiert und lebt mit seiner Familie seit vielen Jahren in Schwalbach. Die regionale Verwurzelung bedeutet ihm viel. In der Limesstadt praktiziert seine Frau Kerstin Schröter-Frey als Logopädin. Die Söhne Benjamin und Jonas leben und studieren mittlerweile in Schweden. Er selbst sieht sich als „Mensch des Vortaunus“.

„Die Kirche ist immer mittendrin gewesen“

Wenn Jan Frey die knapp 15 Jahre in Neuenhain Revue passieren lässt, fügt sich ein Bild von enger Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde. Ob mit den Haupt- oder Ehrenamtlichen, dem Pfarrer-Kollegen, dem Kirchenvorstand, der Gemeindesekretärin, dem Team des Kindergartens „Drei Linden“, den Kirchenmusikern, Gemeindepädagogen, den Jugendlichen und den Gesprächen „zwischen Tür und Angel“, in der Eisdiele, nach dem Gottesdienst oder über den Gartenzaun: Alles habe sehr gut funktioniert.

Die Liste der Aktivitäten und feierlichen Höhepunkte in den vergangenen Jahren, die Frey nennt, ist lang. Dazu zählt der Neubau des evangelischen Kindergartens „Drei-Linden“ in 2016 („ein architektonisches Kleinod“) sowie die Feier im vergangenen Herbst zum 50-jährigen Bestehen der Kita. Das „kleine, aber feine Kirchengebäude“ in Mammolshain, das 2018 anlässlich seines 50-Jährigen gefeiert wurde. Oder der Kulturförderpreis 2021 / 2022, mit dem die Kirchengemeinde anlässlich des 250-jährigen Bestehens ihres Gotteshauses geehrt wurde.

Viel bedeutet Pfarrer Frey die ökumenische Zusammenarbeit während der „Sodener Passion“ mit der katholischen und methodistischen Gemeinde, die in diesem Jahr zum 20. Mal begangen wurde. Die Aktivitäten, wie Herrnbau-Basar, Herbstmarkt oder das Nähcafé in Altenhain, zumeist von Gemeindegliedern initiiert, seien über Jahrzehnte gewachsen. „Die Kirche in Neuenhain ist immer mittendrin gewesen“, hebt Jan Frey hervor.

Und was lässt er zurück? „Das ist das Los einer Pfarrperson“, sagt Frey, „man weiß, dass man irgendwann geht.“ Seine neue Aufgabe als Seelsorger werde ihn nahe an die Menschen heranbringen. Er werde Sorgen und Nöte mit den Patienten teilen, ihnen dabei helfen, ihr Leid zu tragen und versuchen ihnen ihre Ängste zu nehmen. „Ich freue mich sehr auf die neue Stelle und das Kollegium.“ Und er fügt hinzu: „Ich bin ja nicht ganz weg“.