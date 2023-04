Dieb festgenommen

Mann hatte die Beute noch bei sich

Bad Soden - Am Mittwochabend wurde einer älteren Dame auf dem Nachhauseweg die Handtasche entrissen. Wenig später konnte der Täter aber festgenommen werden. Gegen 21 Uhr näherte sich ein Mann der Dame, berichtet die Polizei. In der Georg-Rückert-Straße entriss er ihr die Handtasche, die Frau fiel in ein Gebüsch. „Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnten die Polizeikräfte eine Person antreffen, die mit der zuvor angegebenen Täterbeschreibung der Geschädigten übereinstimmte“, heißt es im Polizeibericht. „Diese führte sogar noch Diebesgut bei sich, das eindeutig der Geschädigten zugeordnet werden konnte.“ red