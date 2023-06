Der Umzug von Cosnova steht auf der Kippe

Einigung mit einem Grundeigentümer im Sinai-Gelände steht noch aus / Parteien halten an Gewerbegebiet fest

Bad Soden - Scheitert der Umzug des Kosmetikunternehmens Cosnova an der mangelnden Verkaufsbereitschaft von Grundeigentümern im Sinai-Gelände? So langsam muss man sich in der Bad Sodener Politik mit dem Gedanken vertraut machen, dass dies ein Szenario ist, das tatsächlich eintreten könnte. Dies wurde im Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung deutlich - genau wie die Tatsache, dass sich die Parteien vorstellen können, auch ohne Cosnova ein Gewerbegebiet zu entwickeln.

Die Hessische Landgesellschaft soll das Gebiet mit Wohn- und Gewerbeflächen entwickeln. Nicht neu ist auch, dass es Probleme gibt, alle Grundstücke zu kaufen, jetzt aber gibt es mehr Details. Demnach fehlt ein Grundstück im Westen des Gebietes, in der Nachbarschaft des jüdischen Friedhofes. Mit diesem Eigentümer sei aber eine Einigung erzielt worden, berichtete Bürgermeister Frank Blasch. Das zweite Grundstück ist eine dreieckige Fläche direkt an der Limesspange. Dort steht die Einigung noch aus.

Das Unternehmen seinerseits hatte unlängst angekündigt, sich nach anderen Standorten umzuschauen, sollte es in Bad Soden nicht bald zu einem Durchbruch kommen. Bürgermeister Blasch versteht dies; gleichzeitig versicherte er, Bad Soden sei für Cosnova immer noch erste Wahl. Die Crux ist aber eben, dass die Vereinbarung mit der Stadt nicht mehr gilt, wenn bis zum Jahresende nicht alle Grundstücke verfügbar sind.

Unabhängig davon werden in den Hinterköpfen natürlich Gedankenspiele für den Fall angestellt, dass der Umzug von Cosnova scheitern sollte. „Wir halten auch ohne Cosnova an dem Gewerbegebiet fest“, äußerte sich Sven Hahnel (FDP) sehr eindeutig. Es gebe sicher auch andere Firmen, die sich für diesen Standort interessieren könnten.

Bürgermeister Blasch ließ durchblicken, dass genau das im Rathaus auch schon passiert. Eine Alternative sei auch, das Baugebiet ohne die fehlenden Grundstücke zu entwickeln.