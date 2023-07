Arbeiten sind kunstvoll miteinander verwoben

Bei den Kunstwerken von Doris Oesterlin spielt auch ein Hang zur Nostalgie eine Rolle.

„Alles Spitze" heißt die Ausstellung von Doris Oesterlin, die im Kunst-Kabinett zu sehen ist

Bad Soden - Ob rund oder eckig, als Untersetzer, Tischdecke oder Wandbild: Häkeldeckchen sollen der Wohnung einen dekorativen Touch verleihen. Seine Blütezeit erlebte das Accessoire im 19. und 20. Jahrhundert. Auch heute noch sind die Deckchen mit ihren vielfältigen Mustern und Farben bei Vintage- und Retroliebhabern begehrt. Ähnlich sieht es bei den komplizierteren Klöppelarbeiten aus, deren Ursprung bis ins 16. Jahrhundert reicht und deren kunstvolle Erzeugnisse damals Kleidung, Bettwäsche und Tischdecken verzierten.

Auch Doris Oesterlins Herz schlägt für die dekorativen Spitzendeckchen. Bei der Bad Sodener Künstlerin haben sie allerdings eine ganz besondere Verwendung gefunden: Sie gestaltet mit ihnen ihre Kunstwerke. Dabei nutzt sie die Handarbeit als eine Art Pinsel, um mit ihr groß- und kleinflächige Acrylwandbilder zu gestalten. Wie das aussieht, davon können sich derzeit Interessierte im Kunst-Kabinett des Badehauses überzeugen, wo die Künstlerin noch bis zum 6. August mit ihrer Ausstellung „Alles Spitze“ zu Gast ist. „Mutter der Emotion“ nennt sie ein grau-schwarzes Bild, das im Vordergrund die zarten Muster eines Deckchens mit waffelförmiger Mitte zeigt, während ein zweites Exemplar im Hintergrund zu zerfließen scheint.

„Verbindung“ heißt ein neueres Werk, das schwarze Spitze auf sattem Beige präsentiert. Auch hier präsentiert sich eine Form klar, während eine zweite nur noch in Fragmenten zu erahnen ist. Fäden, die auseinandergehen, aber auch fest miteinander verwoben sind, darin sehe die studierte Designerin Parallelen zum menschlichen Miteinander, erklärt eine Freundin bei der Vernissage.

Dabei arbeite sie mit Spachtel-, Streich- und Mischtechnik. Neben den Gemälden hat die Künstlerin auch Schmuck, Keramik und Skulpturen ausgestellt. Hier sei es ihr wichtig, das Nichtperfekte zu schätzen und aus eigentlich Nichtzueinanderpassendem eine Harmonie zu schaffen. So wie es auch im gesellschaftlichen Zusammenleben sein solle.

Tatsächlich spürt man in den beiden Ausstellungsräumen eine besondere Harmonie der Objekte. Farbgebung der Gemälde und Schmuckstücke hat die Künstlerin passend aufeinander abgestimmt. In einer Ecke überwiegen schwarze Töne, in einer anderen erdige Töne. Im achtteiligen Werk „Feuerwerk“ hat die Künstlerin mit knalligen Farben gespielt und präsentiert vor den Gemälden passende Halsketten in Orange, Lila und Rot. Bei ihrer Kunst spiele auch ein Hang zur Nostalgie eine Rolle, erzählt die sympathische Künstlerin. Dabei wolle sie Altes mit Neuem verbinden.

Ihr Wissen gibt sie in ihrem Liederbacher Atelier (doris’ miniatelier) in Malkursen weiter. Außerdem unterrichtet sie an örtlichen Schulen. Bei den Besuchern der Vernissage kommt die Kunst mit Spitze gut an, einige Schmuckstücke wechseln schon am Abend den Besitzer.

Stadträtin Renate Richter, die die Ausstellung eröffnet hatte, ist ebenfalls angetan von der Kunst. Sie würde sich sogar wünschen, dass die beiden Räume neben der eigentlichen Stadtgalerie das ganze Jahr über für Ausstellungen genutzt werden könnten. Derzeit sei das nur in den Ferien möglich, weil ansonsten die Volkshochschule an diesem Ort Kurse anbietet.

Noch bis zum 6. August kann die Ausstellung „Alles Spitze“ im Alten Kurpark mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.