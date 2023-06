Alt und Jung sollen sich wohlfühlen

Alina Klügling (links) und Eliza Klügling freuen sich schon auf die Eröffnung ihres Cafés. Maik Reuss © Maik Reuß

Die Schwestern Alina und Eliza Klügling eröffnen im Juli ihr „Café Sa’SIS“

Bad Soden - Noch wollen Alina und Eliza, die Klügling-Schwestern, nicht zu viel vorwegnehmen. Das Bad Sodener Traditionscafé „Merci“, das von der Adlerstraße Nummer 3 demnächst in die Nummer 1, gerade um die Ecke, an den Platz mit den Platanen umziehen wird, soll eine echte Überraschung werden. Die Glaselemente an der Ladenfront sind noch verhangen, doch das neue Logo „Café Sa’SIS“ auf den Fensterscheiben verspricht ein außergewöhnliches Projekt. Der Fotograf und die Reporterin dieser Zeitung durften schon einmal einen Blick in das Innere des Caféhauses werfen.

„Es sollte nicht zu modern werden“, verrät Alina Klügling (31). Ein bisschen „Caféhaus mit Palmen“ hätten sie und Eliza (29) sich vorgestellt. Alt und Jung sollten sich wohlfühlen und „die Mama mit der Oma oder der besten Freundin hier Platz nehmen“. So entsteht in den Räumen, wo einst Schlecker-Ware in Regalen stand und danach Teppiche und Dekoartikel gehandelt wurden, eine exklusive „Café-Gastro-Landschaft“: „Wiener Kaffeehaus Atmosphäre“ trifft im „Café Sa’SIS“ auf französische und italienische Leichtigkeit. Plissee an den Wänden, Teppichboden mit Palmenmotiven, Bodenfliesen in Holzoptik, portugiesische Kacheln und italienisches Terrazzo sowie geschwungene Deckensegel schmücken die 300 Quadratmeter große Ladenfläche.

„Wir sind mit Herzblut dabei“, sagt Alina Klügling. Mit strahlenden Augen führt sie durch die Räumlichkeiten, in denen die Arbeiter noch werkeln. Für die Neugestaltung mussten Wände eingerissen und im dunklen hinteren Bereich Fenster eingebaut werden, schildert Alina. Es werde eine Show-Konditorei geben, eine Café-Bar und in der Mitte des Raums eine großzügige Sitzbank, gebogen in Form eines Regenschirms, verrät die Konditorin, an der die Gäste „für schnelles Essen und Trinken“ von beiden Seiten unkompliziert Platz nehmen können.

An der großzügigen Verkaufstheke, die nach wie vor Spezialitäten der französischen Patisserie und Boulangerie anbietet, gibt es auch die mit Preisen ausgezeichnete Torte vom Hundertwasserhaus. Durch die offene Raumaufteilung sei ein Bereich gewonnen worden, der für geschlossene Gesellschaften, etwa Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Taufen abgetrennt werden könne.

Eliza Klügling kommt von der „zweiten Baustelle“ in Königstein dazu. Dort werden die beiden Schwestern in dem renovierten Parkhotel Bender als nächstes ihr drittes „kleines schnuckeliges Café“ eröffnen. Ein zweites „Café Merci“ in Kronberg läuft bereits seit mehreren Jahren.

Mit viel Geschmack, in warmen, pudrigen Tönen, einem Emerald-Grün, Off-White, mattem Altrosa oder mit frechen Farben wurde jedes Detail in der Ausstattung des Cafés von Alina und Eliza aufeinander abgestimmt. Sie plaudern von ihren Ideen, von denen sie noch Details geheim halten möchten. Dass jedoch die Backstube vorerst im alten „Merci“ bleiben und dort eine Kaffeerösterei dazukommen soll, so viel sei sicher. Auch eine „Café-Verkosterei“, wenn am Samstag der Wochenmarkt am Adlerplatz stattfindet, können sie sich vorstellen.

Wichtig ist ihnen die Geschichte mit ihrem neuen Logo. „Café Sa’SIS“ stehe für „das Café der Schwestern“. Da sie sich mit dem neuen Betrieb eine persönliche Existenz aufbauten, begründen Alina und Eliza, wollten sie sich auch einen eigenen Namen geben. Doch schwierig sei es gewesen, einen Namen zu finden, der noch nicht geschützt war.

Nach Monaten des Entwerfens und Planens, die sie mit den Architekten von Knall-Grau in der unmittelbaren Nachbarschaft erfolgreich gemanagt haben, freuen sich Alina und Eliza nun auf die Eröffnung. „Im Juli werden wir drin sein“, verspricht Alina. Bei strahlendem Wetter mit aufgeschobenen Glastüren und Blick zum Alten Kurpark, dem Leben in der Kernstadt vor der Tür. Mit 120 Außenplätzen und weiteren 120 im Innenbereich, so stellen sich die beiden Unternehmerinnen den Start vor.