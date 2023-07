11 Millionen Euro, zwei Jahre Bauzeit

Teilen

Der Bad Sodener Busbahnhof wird in zwei Jahren barrierefrei sein. czichowski © Carolin-Christin Czichowski

Rund um den Busbahnhof in der Kernstadt haben die Arbeiten begonnen

Bad Soden - Gleich drei Baumaßnahmen finden aktuell in der Sodener Kernstadt rund um die Königsteiner Straße statt - inklusive Umleitungen und teils sogar Straßensperrungen. Die größte der drei Maßnahmen ist der Umbau des Busbahnhofs. Dort haben in dieser Woche die Arbeiten begonnen. Geplant ist nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit eine Bauphase von zwei Jahren. Kostenpunkt: rund 11,5 Millionen Euro.

Vor allem während des Baubeginns sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. „Der Verkehr auf der Königsteiner Straße ist im Moment bereits durch die Bauarbeiten am neuen Kreisel beeinträchtigt. Einschränkungen lassen sich vor allem zu Beginn der Baumaßnahme nicht verhindern. Wir empfehlen, sofern möglich, in der Zeit der Sommerferien die Königsteiner Straße zu umfahren“, heißt es dazu.

Dass die beiden großen Baumaßnahmen - der Bau des neuen Kreisverkehrs an der Ecke Schubertstraße / Hasselstraße/Königsteiner Straße auf Höhe des Rewe-Supermarktes und der Umbau des Busbahnhofs - sich zeitlich überschneiden, sei nicht zu verhindern gewesen. „Hier gibt es verschiedene Gründe. So werden Baumaßnahmen häufig in der Ferienzeit umgesetzt, damit Bürger so wenig wie möglich betroffen sind, weil dann das Verkehrsaufkommen nachweislich deutlich geringer ist“, teilt die Stadt diesbezüglich mit. Der gesamte Bereich rund um den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) direkt neben dem Sodener Bahnhof wird umgestaltet. Vor allem soll der Bereich barrierefrei werden. Doch auch die Aufenthaltsqualität soll sich nach Angaben der Stadtverwaltung in den kommenden zwei Jahren wesentlich verbessern: So sind unter anderem neue Sitzmöglichkeiten, neue digitale Anzeigetafeln und ein neues Dach geplant.

Bahnhof selbst wird nicht saniert

„Die Überdachungen der Bussteige werden aus großen, doppelt gekrümmten Dachschalen in Sichtbetonqualität hergestellt. Alle drei Dachflächen erhalten über die gesamte Länge eine Dachbegrünung, die zur Aufnahme von Regenwasser dient und somit im Sommer auch für Verdunstungskühle in der Umgebung sorgt“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Der Umbau beschränkt sich allerdings nur auf den Bereich des Busbahnhofs. Der Bad Sodener Bahnhof ist Eigentum der Deutschen Bahn.

Gerade im Bezug auf das Bahnhofsgebäude gibt es oft Beschwerden, dass das Dach am Bahnsteig in einem schlechten Zustand sei. „Die Deutsche Bahn haben wir bereits mehrfach auf den schlechten Zustand des Bahnsteigs und der Überdachung hingewiesen und eine Sanierung gefordert, leider bislang ohne Erfolg. Der S-Bahnhof wird daher derzeit nicht renoviert“, heißt es dazu aus der Stadtverwaltung.

Schlechte Nachrichten gibt es auch für die Autofahrer, die rund um den Busbahnhof und die Königsteiner Straße in diesem Bereich parken wollen: Es ist kein Ausgleich für die Parkplätze, die während der zweijährigen Bauzeit wegfallen, geplant. „Allerdings ist das Parkhaus am Bahnhof nach wie vor erreichbar. Hier sind die ersten 60 Minuten der Parkzeit kostenfrei. Bitte beachten Sie die geänderte Verkehrsführung bei der Ausfahrt des Parkhauses“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Die relativ lange Bauzeit von zwei Jahren liege vor allem an dem großen baulichen Aufwand der Sanierung. Schließlich würden der gesamte Busbahnhof und zudem noch die komplette Straße „Am Bahnhof“ barrierefrei ausgebaut.

„Darüber hinaus sind auch die Erneuerung der Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und Gasversorgungsanlagen sowie der Strom-, Straßenbeleuchtung und Telekomtrassen vorgesehen. Diese Leitungen sieht man zwar nicht, sie sind jedoch für unsere Stadt von großer Bedeutung und bedürfen einer Erneuerung“, so die Verwaltung. Diese umfangreichen Tiefbaumaßnahmen würden viel Zeit in Anspruch nehmen.