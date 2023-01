Mann aus Hanau vermisst: Er könnte in einer hilflosen Lage sein

Von: Sebastian Richter

Ein 29-Jähriger aus Hanau verschwindet am Montag aus seiner Wohnung. Die Angehörigen haben seitdem nichts mehr von ihm gehört – und melden ihn als vermisst.

Hanau – Wo ist Philipp L.? Diese Frage stellt die Kriminalpolizei in Hanau. Der 29-Jährige gilt seit Montagmorgen (23. Januar) als vermisst. Eine erste Suche der Polizei blieb erfolglos, nun wenden sich die Beamten an die Bevölkerung.

Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß, wiegt ungefähr 120 Kilogramm, hat dunkelblonde Haare und ein Muttermal auf der linken Wange. Die Polizei geht davon aus, dass er mit einem schwarzen Peugeot 207 mit einem HU-Kennzeichen weggefahren ist. „Nach bisherigen Erkenntnissen leidet Herr Lach an einer psychischen Erkrankung und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Laut Angehörigen interessiert er sich für den Wachenbuchener Wald.



Ein 29-Jähriger aus Hanau wird vermisst. © Polizei Hanau

Vermisst in Hanau: Polizei bittet um Hinweise

Der Vermisste war am Montag nicht mehr in seiner Wohnung in der Nordstraße in Hanau aufgetaucht. Seitdem haben auch die Angehörigen nichts mehr von ihm gehört. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hanau unter der Telefonnummer 06181 / 100123 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (spr)

