Bombenfund in Hanau: Entschärfung für Sonntag geplant

Von: Yvonne Backhaus-Arnold, Niklas Hecht

In Hanau ist am Donnerstag bei Bauarbeiten erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am Sonntag entschärft werden.

Update vom Donnerstag, 9. März, 20.07 Uhr: Nach dem Fund einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe im Teichweg tagt aktuell der Krisenstab der Stadt Hanau. Auf seiner Facebook-Seite kündigte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) an, am Freitagabend (10. März) eine Liste der Straßennamen und Hausnummern zu veröffentlichen, die von der Evakuierung betroffen sein werden. Der Evakuierungsradius wurde auf 1000 Meter festgelegt. Derweil berichten Augenzeugen, dass der Bereich um den Fundort der Bombe inzwischen abgesperrt worden ist.

Der Bereich um die Weltkriegsbombe wird von der Feuerwehr abgesperrt. © Yvonne Backhaus-Arnold

Nächster Bombenfund in Hanau: 500-Kilo-Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten entdeckt

Erstmeldung vom Donnerstag, 9. März, 19.22 Uhr: Hanau - Bei Bauarbeiten auf dem Teichwegareal in der Rosenau im Stadtteil Nordwest in Hanau ist am Donnerstag (9. März) eine englische 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilte die Stadt Hanau auf ihrer Internetseite mit. Der hessische Kampfmittelräumdienst vom Regierungspräsidium Darmstadt will die Bombe laut Stadt am Sonntag (12. März) entschärfen. Erst vergangene Woche war in knapp 1,5 Kilometer Entfernung eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden worden, die kontrolliert gesprengt worden war.

Der Evakuierungsradius der Weltkriegsbombe in Hanau. © Radius Bombenfund 09032023

„Die Experten der vergangenen Woche bereiten nun die Schritte vor“, so Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) über den neuerlichen Bombenfund. „Von der Bombe geht aktuell keine Gefahr aus, daher entschärfen wir sie auch erst am Sonntag“, wird Alexander Majunke vom Kampfmittelräumdienst in der Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Bombenfund in Hanau: Evakuierungsradius auf 1000 Meter festgelegt

Der Evakuierungsradius wurde auf 1000 Meter festgelegt. Im Evakuierungsradius liegen das Vinzenz-Krankenhaus und die Altenheime Martin-Luther, Stadtteilzentrum an der Kinzig, Elisabethenhaus, Domicil Nordstraße und Wohnstift Lortzingstraße. Die Stadt hat angekündigt, den Startzeitpunkt der Evakuierung so schnell wie möglich bekannt zu geben. Informationen teilt die Stadt auf hanau.de mit.