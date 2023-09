200 Kilogramm Backwaren illegal entsorgt – Gefahr für Wildtiere an der A66

Teilen

Kurioser Fund: Warum entsorgen Unbekannte illegal etwa 200 Kilogramm an Backwaren nahe der A66? Zumal es nicht der erste Vorfall dieser Art ist.

Hanau – Im Main-Kinzig-Kreis, nahe der Autobahn A66, wurden im August erneut große Mengen an Backwaren gefunden. Damit gab es im August zwei Funde. Insgesamt rund 200 Kilogramm an altem Gebäck seien entdeckt worden, teilte die Stadt Hanau am Montag mit.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Schon im letzten Jahr, etwa zur gleichen Zeit, wurden über 800 Kilogramm an teils verschimmeltem Gebäck in der Nähe der Bundesstraße 45 von Unbekannten illegal entsorgt, wie aus einer dpa-Meldung hervorgeht.

Polizei auf der Autobahn (Symbolfoto). © Boris Roessler/dpa

Erhöhte Unfallgefahr auf A66 durch Wildtiere

Neben dem möglichen Tatbestand einer illegalen Müllentsorgung und der offensichtlichen Verschwendung von Lebensmitteln ist der erneute Backwarenfund aus einem weiteren Grund problematisch: „Die Lebensmittelreste können Wildtiere an diesen hochfrequentierten Knotenpunkt locken, was im schlimmsten Fall zu schweren Verkehrsunfällen führen kann“, sagte die Stadträtin Isabelle Hemsley (CDU) der dpa.

Der eigenartige Vorfall könnte also sehr ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Die Autobahnmeisterei hat nun Strafanzeige erstellt. Den mutmaßlichen Tätern droht ein Bußgeld wegen illegaler Entsorgung von Abfällen. Ob ein Zusammenhang zwischen den jüngsten Funden und den Funden vom Vorjahr besteht, bleibt abzuwarten. Die Polizei in Hessen ermittelt und konnte auf Nachfrage bisher keine neuen Erkenntnisse bestätigen. (Jonathan Binhack)