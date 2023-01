Männerchor geplant

Neues Projekt sucht Sänger

Hochtaunus - Für alle begeisterten männlichen Chorsänger eröffnet sich in diesem Jahr eine der selten gewordenen Gelegenheiten, in einem neuen Männerchor mitsingen zu können.

Der Sängerkreis Hochtaunus startet im Januar ein Männerchorprojekt für ambitionierte Sänger. Auf dem Programm stehen Lieder der Romantik, der Renaissance und der Moderne.

Chordirektor Alexander Launspach wird den Chor übernehmen. Er ist nicht nur ein renommierter Leiter von drei Chören im Hochtaunuskreis, er ist auch Kreischorleiter im Sängerkreis Hausberg-Wettertal (Bad Nauheim/ Friedberg) und im Ohm-Lumdatal-Sängerbund (Grünberg, Homberg/Ohm).

Vor allem Männerchöre sind seine Passion, so dass er aus einem großen Fundus an Stücken schöpfen kann. Als erstes Ziel für den neuen Männerchor wird ein Auftritt beim Chorfest im Juni im Rahmen der Landesgartenschau in Fulda angestrebt. „Im zweiten Halbjahr steht dann die Teilnahme am Chorfestival des Sängerkreis an, wo der neue Chor zusammen mit dem Jugend-Chor und Frauen-Chor Hochtaunus glänzen soll“, so die Initiatoren.

Geprobt wird jeweils sonntags etwa alle drei bis vier Wochen. Start ist am 22. Januar in der Zeit von 16.30 bis 19.30 Uhr im Vereinshaus Ober-Eschbach.

„Die Teilnahme an diesem Projektchor ist unabhängig von der Mitgliedschaft in einem Sängerkreisverein“, betonen die Initiatoren. Weitere Infos zu dem Vorhaben gibt es unter dem Link www.saengerkreis-hochtaunus.de im Internet. red