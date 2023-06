Mädchen und Jungen lernen Programmieren

Computer-Projekt „Medien Technik Kids“ an sieben Schulen gestartet

Main-Taunus - An Grundschulen im Main-Taunus-Kreis ist das Projekt „Medien Technik Kids“ angelaufen. Bei dem Angebot des Medienzentrums werden Kinder an das Programmieren herangeführt. „Der Umgang mit dem Computer ist eine Schlüsselkompetenz“, meint der Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Axel Fink (CDU). „Das Angebot ermöglicht einen altersgerechten Einstieg ins Thema und flankiert damit das Digitalisierungsprogramm für unsere Schulen.“

Das Pilotprojekt läuft an sieben Grundschulen mit insgesamt rund 140 Schülerinnen und Schülern. Es beteiligen sich die Wilhelm-Busch-Schule in Langenhain, die Taunusblickschule in Wallau, die Steinbergschule und die Pestalozzi-Schule in Hofheim, die Pestalozzi-Schule in Kelkheim und die Weinbergschule in Hochheim, außerdem die private Kinderzeit-Schule in Schwalbach. Die ersten Schülerinnen und Schüler haben laut Fink „mit großem Interesse und Begeisterung bis zur letzten Minute mitgemacht“. Die Lehrkräfte hätten die Kinder engagiert dabei begleitet. „Das bestätigt unsere Haltung: Medienbildung sollte bereits in den Grundschulen gezielt gefördert werden.“

Bei dem Projekt wird der eigens für Grundschulen entwickelte Mini-Computer „Calliope mini“ eingesetzt. In einem Workshop erhalten Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das Programmieren und die Anwendung von Algorithmen als eindeutige und präzise Handlungsanweisungen im Computer zum Lösen eines Problems. Die Lehrer wurden vom Medienzentrum für das Projekt fortgebildet; außerdem wird ein umfangreiches Arbeitsbuch zur Verfügung gestellt, und das Personal des Medienzentrums steht während des gesamten Projekts für Fragen zur Verfügung.

Die Initiative bietet neben Workshops für die Klassen eine Ausprobierphase im Schullalltag und einen Vorführtag am Ende des Projekts. „Weil die Lehrkräfte eng eingebunden sind, können sie künftig eigenständig mit dem „Calliope mini“ arbeiten und eigene Ideen umsetzen“, erläutert Fink. red