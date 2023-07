Luxus-Wohnungen stark gefragt

Wescon-Chefin Gül Çevik, Anke Neuland-Hotze (Park Immobilien) und Architektin Anja Schäfer stehen auf einer der künftigen Dachterrassen mit Blick in den Taunus. hillebrecht © ahi

Am Büropark in Dornholzhausen kostet der Quadratmeter bis zu 14 000 Euro

Bad homburg - Es sind zweifelsohne Domizile aus dem Luxus-Segment, die in den kommenden beiden Jahren am Ortseingang von Dornholzhausen entstehen sollen. Die Eigentümerin des Areals, die Wescon Bau- und Investment GmbH, hat im April die Baugenehmigung erhalten und will im September mit der Entkernung des einstigen Büro-Komplexes der Firma Lilly an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße loslegen. Riesige Plakate an dem seit 18 Jahren leerstehenden Gebäude zeigen, wie sich die Fassade verschönern soll. Hinter den Kulissen tut sich unterdessen schon einiges. Interessierte bekommen in dem wohnlich eingerichteten Wescon-Büro im Erdgeschoss das Projekt beschrieben, und seit gut drei Wochen werden die 74 Wohnungen, die in dem vierstrahligen Stern entstehen sollen, beworben. Zwischen 7000 und 10 500 Euro pro Quadratmeter sollen sie kosten, für die Penthäuser auf dem Dach sogar um die 14 000 Euro - über diese doch sogar für Bad Homburg stattlichen Preise wird nicht nur in Dornholzhausen bereits gesprochen.

Die Nachfrage sei aber durchaus da, erzählt Wescon-Chefin Gül Çevik: Zehn Prozent der Domizile, also sieben oder acht, seien schon verkauft - vor allem an Menschen aus Frankfurt und dem Hochtaunuskreis. Die Wohnungen seien zunächst über regionale Maklerbüros angeboten worden, zudem sind sie im Internet zu finden. Überdies habe das Verkaufsbüro bislang rund 400 Anfragen bearbeitet. Çevik rechnet damit, dass die Nachfrage anhalte, gerade für die teureren Wohnungen auf dem Dach, wenn die Objekte auch überregional beworben werden. „Viele ältere Menschen wollen ihr Haus gegen eine schöne Wohnung eintauschen“, sagt Anke Neuland-Hotze von „Park Immobilien“.

Gemeinschaftsflächen in Haus und Garten

Das Grundgerüst des Gebäudes soll bei dem Abbruch stehenbleiben. Man wolle Ressourcen schonen, erläutert Architektin Anja Schäfer vom Homburger Baubüro kreateam. „Wir planen um.“ Die 74 neuen Einheiten von der Zwei- bis zur Sechs-Zimmer-Wohnung werden in 32 verschiedenen Wohnungstypen geplant. Immer acht bis zehn Domizile sollen sich einen Eingang teilen. Auf drei der vier Arme wird noch ein Staffelgeschoss errichtet: Dort entstehen in Holzbauweise die Penthäuser. Generell werde Wert auf umweltschonende Bauweise gelegt; eine große Photovoltaikanlage, eine Solewärmeanlage und vielleicht ein Regenrückhaltebecken entstehen.

Beim Anbau der Balkone für die übrigen Wohnungen werde kein Baulärm entstehen, verspricht Schäfer; sie werden, schon fertig, „mit dem Kran davorgestellt“. Die geplanten Klinker-Fassaden mit verschiebbaren Sonnenschutzelementen wirken orientalisch. In der Wüstenei rings um das Bürogebäude soll ein Garten angelegt werden; dort finden auch zwei Pavillone Platz, die gemeinschaftlich genutzt werden. Im größeren könne gefeiert oder gearbeitet werden. Im Untergeschoss - neben der schon vorhandenen Tiefgarage mit Platz für 104 Autos - wird ein Fitnessstudio für alle Bewohner eingerichtet. Über einen Rund-um-die-Uhr-Concierge-Service sollen weitere Dienstleistungen zubuchbar sein.

Weil bislang noch nichts passiert ist auf dem Areal, taten sich dem Ortsbeirat Dornholzhausen Fragen auf. Nach seiner jüngsten Sitzung bittet er den Magistrat auf Initiative der CDU-Fraktion um den „Sachstand der angedachten Bebauung und ob die Zahlung der Ablöse bereits erfolgt ist“. Die Wescon muss, um ihr Bauprojekt durchführen zu dürfen, der Stadt 952 000 Euro Investitionszuschuss für Kindertagesstätten leisten. 500 000 Euro werden laut Rathaussprecher Marc Kolbe im Oktober fällig, der Rest vier Wochen nach Bezug der ersten Wohnung.

Der ursprüngliche Plan sei gewesen, hier seniorengerechte Wohnungen anzubieten, begründet der Ortsbeirat seine Frage. Wie teuer die Domizile seien, könne man als Stadt nicht beeinflussen, so Kolbe. Das Stadtparlament hatte Ende 2022 einem städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Wescon einhellig zugestimmt.