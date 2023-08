Lokale Geschichtsforschung gewürdigt

Saalburgpreis an Walter Mittmann verliehen / KFG-Schüler erhalten Förderpreis

BAD HOMBURG - Wer mit dem Saalburgpreis und dem Förderpreis ausgezeichnet werde, trage in besonderer Weise dazu bei, die Geschichte im Landkreis lebendig zu halten. Die diesjährigen Preisträger Dr. Walter Mittmann (Saalburgpreis) und die Forschergruppe des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums mit dem Projekt „Villa Goldschmidt - ein jüdisches Denkmal“ (Förderpreis) reihten sich da nahtlos ein, sagte Landrat Ulrich Krebs (CDU) am Mittwoch bei der Preisverleihung in der Sporthalle der Grundschule Dornholzhausen. Die Arbeit Mittmanns sei ein „eindrucksvolles Gesamtwerk“, das den Blick auf die besondere Geschichte Dornholzhausens richte.

Laudatorin Ulrike Koberg, Vorstandsmitglied der Deutschen Waldenservereinigung und Vorsitzende des Geschichtskreises Dornholzhausen, sagte, ihr sei es eine Herzenssache, Mittmann als einen Mann mit bewundernswert großem Wissen über die Geschichte der Waldenser, vor allem aber auch zu ihrer Geschichte in Dornholzhausen ehren zu können. Wer Fragen zu deren Lebensbedingungen, Arbeitswelt oder zu der Geschichte von bestimmten Häusern habe, sei bei ihm an der richtigen Adresse. Wenn Mittmann bei Treffen des Geschichtskreises das Protokoll schreibe, so belasse er es nicht beim bloßen Reportieren, sondern gebe noch dazu Hinweise auf Recherchen, wodurch im Laufe der Jahre ein richtiges Kompendium entstanden sei. Koberg hob Mittmanns unermüdlichen Forscherdrang zur Erhellung der Geschichte der Waldenser hervor, wobei er bis zu den Wurzeln seiner eigenen Familien vorgedrungen sei, aber auch sein größtes Ziel, das Integrationsmuseum einzurichten. Das rücke nun endlich in erreichbare Nähe. Die Aufarbeitung von Flüchtlingsschicksalen verdiene diese Aufmerksamkeit, seien sie doch heute immer noch erschreckend aktuell.

Dr. Gabriele Gillner, Leiterin des Ortskuratoriums Frankfurt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), würdigte die Arbeit einer Projektgruppe der 9. Klassen des Bad Homburger Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums (KFG) zur Geschichte des ehemaligen Taunus-Sanatoriums „Villa Goldschmidt“ in Bad Homburg. Die Arbeit sei der Auszeichnung mit dem Förderpreis des Saalburgpreises als „herausragendes Beispiel lokaler Geschichtsforschung“ absolut würdig. Die Schüler der Mittelstufe hatten sich ein ganzes Schuljahr lang intensiv mit der Geschichte des denkmalgeschützten Gebäudes, dessen Gründer Siegfried Goldschmidt, seiner Familie und der späteren Umnutzung des Gebäudes beschäftigt. as