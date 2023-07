„Lockruf des Holzes“

Vom Kunsthandwerker zum bildenden Künstler weiterentwickelt: Thomas Pildner. privat © privat

Die Werke von Thomas Pildner sprechen alle Sinne an

BAD HOMBURG - Wellenförmige Bögen legen sich übereinander, steigern sich wechselseitig oder schwächen sich ab. Ihre abgerundeten Kanten folgen dem Verlauf der Maserung des Mammutbaums oder laufen ihr entgegen. Die Bögen und Schlingen fesseln den Blick. Fast unwillkürlich folgen die Augen dem Verlauf, der an einem Punkt endet oder nach zahllosen Windungen zum Ausgangspunkt zurückfindet. In dieser Skulptur Thomas Pildners ein Sinnbild der Seele oder des Lebens zu sehen, trifft gewiss Gehalt und Aussage dieses Kunstwerks. „Holz ist so vielschichtig wie die menschliche Seele“, verband Dr. Sabine Wilp beide Substanzen miteinander. In seiner Werkstatt entdecke der 1958 in Bad Homburg geborene Künstler diese Bezüge und lege sie frei, führte sie zur Eröffnung der Ausstellung „WonderWood“ aus.

Ein treffender Titel. Denn künstlerische Hände, sagte die Präsidentin des Bundesverbandes Kunsthandwerk, „vermögen aus diesem Material beinahe unendlich viel zu schaffen“. Das reiche von Gebrauchsgegenständen wie Tischen, Stühlen und Betten über Musikinstrumente bis „zu allem, was wir jetzt gerade sehen“. Dazu zählte auch der Flügel der Englischen Kirche. „In Klavieren, Geigen, Celli, Klarinetten, Fagotten beginnt Holz zu klingen“, zeigte die Germanistin und Historikerin auf. Mit dem Hören und Sehen sei das Aussagespektrum von Hölzern wie Eibe, Mammut-, Apfel- und Kirschbaum, von Walnuss und Zeder indes noch lange nicht erschöpft. „Pildners schwingende Schalen mit ihren seidigen Oberflächen scheinen förmlich zu schreien: Fass mich an!“, sprach sie das „haptische Erlebnis“ seiner Skulpturen an. Wilp sprach von einem „Lockruf des Holzes“ in zweierlei Hinsicht: zum einen in Richtung des Kunstschaffenden, zum anderen in Richtung des Betrachters.

Nicht zuletzt der unverwechselbare Geruch des natürlich gewachsenen Materials mache die Kunstwerke zu einem „Fest für die Sinne“, sagte die Laudatorin.

Im Lauf der vergangenen Jahre habe sich Pildner vom Kunsthandwerker zum bildenden Künstler weiterentwickelt, hob Wilp hervor. „Er fertigt große Schalen und Gefäße, aber niemand käme auf den Gedanken, andere Gegenstände hineinzulegen“, verwies sie auf die Zweckfreiheit des Kunstschönen, das im Schaffensprozess aus dem Naturschönen entsteht. Indem Pildner dem Baum als Lebewesen Respekt erweise, gewönnen seine Werke nach Wilps Worten eine politische Dimension. „Das Thema Nachhaltigkeit liegt Pildner sehr am Herzen. Er verwendet ausschließlich Bäume, die in der Region gewachsen sind.“ Kein Baum werde jedoch für seine Werke gefällt.

Den Werdegang Pildners vom Betriebswirt und leitenden Angestellten eines großen Unternehmens zum Drechsler und schließlich Künstler skizzierte Stadträtin Nina Hoff-Kott (CDU). Seine Werke befänden sich inzwischen in renommierten Sammlungen und seien sowohl Ausweis für Pildners Kreativität als auch seiner Verwurzelung in der Kurstadt. Zur Vernissage kamen Kunstinteressierte in großer Zahl. Sie nahmen sich die Zeit, die Skulpturen und Gefäße eingehend zu betrachten. Es entspannen sich angeregte Gespräche darüber, wie die einzelnen Formen zu deuten seien. Anhand der Risse und Äste werde gleichsam die Biografie des jeweiligen Baums fassbar, war zu vernehmen. Rilkes Gedicht vom „Leben in wachsenden Ringen“ kam einem in den Sinn. Eine Arbeit aus Zedernholz traf den Vergleich mit der menschlichen Seele besonders eindrücklich. Aus einem Stamm arbeitete Pildner geschwungene Ausbauchungen heraus, die sich an ein Zentrum anzuschmiegen scheinen. Jede Auswölbung besitzt auf der Oberfläche ein kreis- oder ellipsenförmiges Zentrum, die Linien der Maserung und der eingearbeiteten Bögen verwebt der Künstler auf absichtsvoll aussagekräftige Weise miteinander.

Die Ausstellung „WonderWood“ ist zu sehen bis einschließlich 6. August.