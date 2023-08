Lkw-Streik in Gräfenhausen: Polizei stellt Personalien der Lkw-Fahrer fest – Anhörungen geplant

Der Streik der Lkw-Fahrer in Gräfenhausen nimmt kein Ende: Die Fahrer fordern Lohn und harren aus. Der Spediteur greift zu skurrilen Gegenmaßnahmen.

Update vom Mittwoch, 16. August, 16:30: Der polnische Unternehmer hatte bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt Anzeige gegen die Lkw-Fahrer in Gräfenhausen wegen räuberischer Erpressung erstattet (siehe Erstmeldung). Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin die Polizei mit den weiteren Ermittlungen beauftragt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch (16. August) mit.

In einem ersten Schritt habe die Polizei am Mittwoch zunächst die Personalien der auf dem Rastplatz befindlichen Lkw-Fahrer festgestellt und sie über ihre Rechte belehrt. „Während der gesamten Einsatzmaßnahmen setzte die Polizei auf Kommunikation“, hieß es. In einem zweiten Schritt sollen die Lkw-Fahrer in den nächsten Tagen angehört werden, um dann im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zu prüfen, ob und inwieweit Straftatbestände erfüllt sein könnten.

Osteuropäische Lastwagenfahrer streiken für ausstehende Löhne an der Raststätte Gräfenhausen. © Arne Dedert/dpa

Lkw-Streik in Gräfenhausen: Fahrer ernennen Sprecher – Spediteur lenkt nicht ein

Erstmeldung vom Dienstag, 15. August: Gräfenhausen – An der südhessischen Autobahnraststätte Gräfenhausen stehen seit vier Wochen die Lkw still. Männer aus Georgien, Usbekistan und anderen zentralasiatischen Staaten harren an diesem Zwischenort aus, der eigentlich nur für einen kurzen Stopp gedacht ist. Ein heißer Kaffee, ein paar Stunden Schlaf und dann weiter auf der ewigen Straße.

Doch seit Wochen wieder Stillstand. Schon im Frühjahr kam es zum Streik von etwa 60 Fahrern derselben Spedition. Damals hat Gewerkschafter Edwin Atema erfolgreich vermitteln können. Neue Gruppe, selbes Problem. Ihren eigenen Angaben zufolge wurden die mehr als 120 Fahrer des neuen Streiks, ebenfalls seit bis zu fünf Monaten nicht mehr bezahlt. Zunächst hatten die Trucker individuell mit dem polnischen Speditionsunternehmer verhandelt, der ihnen den Lohn schuldig geblieben sein soll. Jetzt wurde erneut der Niederländer Atema von der europäischen Transportarbeitergewerkschaft zum Sprecher ernannt. Die Fahrer hätten ihm dazu ausnahmslos entsprechende Vollmachten erteilt, ließ er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) verlauten.

LKW-Streik in Gräfenhausen: Zu Beginn Verhandlungserfolge, jetzt ist alles festgefahren

Noch zu Beginn des Streiks führte das bei etwa einem Dutzend der Fahrer zu Erfolgen. Sie hatten daraufhin die Zelte abgebrochen und ihre Wagen an die Spedition der Mazur-Gruppe, zu der die Transportunternehmen Imperia, Lukmaz und Agmaz gehören, zurückgegeben. Doch jetzt schweigen nicht nur die Motoren, auch Gespräche finden keine mehr statt. Beide Seiten weisen die Schuld an der festgefahrenen Situation von sich.

Auf der einen Seite stehen die Fahrer und ihre 110 Lkw. Auf der anderen Seite steht der polnische Unternehmer. Dieser fährt zunehmend größere Geschütze auf. Beinahe im tatsächlichen Wortsinn: Beim ersten Streik vor dreieinhalb Monaten engagierte er den in Polen bekannten Detektiv Krzysztof Rutkowski. Der Auftrag war damals wohl, den Streik zu zerschlagen. Rutkowski scharte eine Privatmiliz um sich und fuhr mit einem panzerähnlichen Fahrzeug auf der Raststätte vor. Eine tätliche Eskalation wurde von einem Großaufgebot der Polizei verhindert.

Lkw-Streik in Gräfenhausen: Fahrer-Sprecher wirft polnischem Spediteur Fälschung vor

Nachdem er in der Exekutive gescheitert ist, greift der Spediteur nun zu juristischen Methoden. Er hat Anzeige wegen Erpressung bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt erstattet, wie die DPA mitteilt.

Nach Angaben des Gewerkschafters Atema hätten in einem zweiten Schritt alle Streikenden Kündigungen erhalten. Auch ihre eigenen Unterschriften stünden in diesen Dokumenten. „Das ist gefälscht“, erklärte Atema der dpa. Der Erpressungsvorwurf sei außerdem völlig haltlos, da am Wochenende zwei Vertreter des Unternehmens nicht daran gehindert worden seien, zwei leere Lastwagen zu übernehmen.

Lkw-Streik in Gräfenhausen: Darmstadt zeigt sich solidarisch mit den Truckern

Unterstützung kommt zurzeit auch aus Darmstadt. Gemeinsam mit dem Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) hat der Deutsche Gewerkschaftsbund einen Duschpendel-Service organisiert, denn die Duschen auf dem Rastplatz sind außer Betrieb. Zweimal wöchentlich fahren Busse die Fahrer zu einer Darmstädter Sporthalle berichtet die Hessenschau. Solange hier wegen der Sommerferien kein Betrieb herrscht, können die dortigen Duschen genutzt werden.

Zusätzlich engagieren sich ehrenamtlich Sympathisanten als „Waschpaten“, so der DGB. Regelmäßig sammeln diese die Wäsche der Fahrer ein und bringen sie frisch gewaschen zurück auf die Raststätte, wo alle warten, was als nächstes passiert.