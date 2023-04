Legionäre auf der Saalburg

Aktionen und Führungen

bad homburg - Am kommenden Sonntag, 30. April, und Montag, 1. Mai, füllt sich die Saalburg in Bad Homburg mit internationalem Leben. Mit der I. Roemercohorte Opladen, der vierten Vindelikerkohorte und der Association Via Romana aus Frankreich können Besucher des Römerkastells sowohl Legionäre als auch Hilfssoldaten aus verschiedenen Bereichen des Römischen Imperiums live erleben. Von der Feldschmiede über die Feldküche und die Werkstatt eines Schildmachers sind zahlreiche Bereiche des Alltags vertreten. Ein römischer Hornbläser, Cornicen, begleitet die Vorführungen der Soldaten.

Selbst aktiv werden können kleine und große Römerfans bei den Mitmachangeboten wie etwa Schwerttraining, Schildkrötenformation, Holzschwerter zum Selberbauen und vieles mehr. Stündliche Kurzführungen durch das Kastell runden das Angebot für die ganze Familie ab.

Im Eintritt ist die Teilnahme an allen Führungen und Aktionen eingeschlossen. Archäologischer Park und Museum sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet, ebenso der Museumsshop. Das Museumsrestaurant Taberna öffnet von 10 bis 18 Uhr. Da das Angebot an Parkplätzen im Römerkastell begrenzt ist, sollten Besucher öffentliche Verkehrsmittel (Buslinie 5 ab Bad Homburg) nutzen. red