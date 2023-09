Laternenfest lockt Trausende an

Ruheoasen abseits des Partytrubels in der Altstadt

BAD HOMBURG - Die Frau ist beeindruckt. „Das ist ja der Wahnsinn“, sagt sie zu ihrem Begleiter und deutet nach vorne in Richtung Schulberg, wo sich tatsächlich ein spektakulärer Anblick bietet: Wie eine Walze rollt der Pulk der Laternenfest-Besucher am Samstagabend die Straße hinab. Begleitet vom Rocksound der Schlossgaragen-Bühne laufen die Menschen so dicht, dass sie nur langsam vorankommen - Geduld ist gefragt.

Das macht den meisten aber nichts aus. Schließlich gibt es von der Louisenstraße bis zum Festplatz genügend Gründe, auch mal kurz anzuhalten. Handtaschen aus Kork, Luftballons und glitzernde Ketten, Hessische Hot Dogs, Gyros Pita und Aperol, dazwischen Karussells, Bogenschießen oder Dosenwerfen und am Ende natürlich der Rummel am Heuchelbach - die Innenstadt hat sich in einen großen, bunten Jahrmarkt verwandelt.

Den Gang über die Partymeile haben Gustav de Kment und seine Frau Guadalupe um halb 7 Uhr bereits hinter sich. „Wir haben schon Promenade gemacht“, sagt der 59-Jährige gut gelaunt. Nun sitzen die beiden am Weinstand an der Weed. Um den Brunnen herum stehen Sonnenliegen und Tische unter weißen Stoffschirmen, dazu eine kleine Bühne. „Wir enden immer hier, weil es viel entspannter ist als auf der Louisenstraße.“ Auch sei die Altersgruppe etwas anders. „Eher so die späte Jugend wie wir“, sagt er und grinst.

In der Tat erlebt der Besucher in der Altstadt ein anderes Laternenfest. Wer am Schulberg rechts in die Rathausstraße einbiegt, entflieht dem Trubel. Nebst einigen Restaurants schenken hier die Anwohner selbst aus und laden die Gäste in ihre Höfe und Gärten.

Reiches Gin-Sortiment

„Das stärkt die Nachbarschaft und ist auch ein kleines Zubrot“, erklärt Heinrich Schumacher, warum er und einige Nachbarn seit zehn Jahren den Weinstand an der Weed betreiben. Unten die griechische Taverne, oben die Gaststätte und dazwischen die Anwohner, so sei die Aufteilung, sagt der Mann, der direkt gegenüber des Platzes wohnt.

Der 73-Jährige kann sich noch an Zeiten erinnern, als es an der Weed anders zuging. Noch in den 90er Jahren wurde während des Laternenfestes wild gefeiert. „Das war furchtbar. Morgens bist du durch Glasscherben gewatet“, sagt er. Mit der Folge, dass die Stadt die Reißleine zog und die Weed jahrelang dichtmachte. Erst seit einem Jahrzehnt gehört sie wieder zum Konzept des Festes. „Damals war an der Weed Druckbetankung angesagt“, weiß auch Jan Siemens. Der Anwohner meint: „Das neue Konzept kommt gut an.“ Er steht einige Meter weiter vor dem Haus von Tim Fischer. Während dessen Sohn Hugo (12) sich am Waffeleisen das Taschengeld ein bisschen aufbessert, mixt der Altstadt-Bewohner Cocktails mit Gins aus seiner Sammlung. Rund 80 Flaschen hat er im Unterstand aufgebaut.

„Ich mache das aus Spaß und will den Nachbarn gerne meine Sammlung näherbringen“, sagt Fischer. Süß, sauer oder vegan-zuckerfrei - „je nachdem, was die Leute wollen“. Hinter den Rahmen werden derweil die Schallplatten aufgelegt. Die Pet Shop Boys laufen, während Dirk Eisenmann mit belegten Broten und französischem Pastis durch den Innenhof seines Hauses und zu den Tischen auf dem kleinen Platz gegenüber geht. Gemeinsam mit drei weiteren Familien betreibt er „den einzigen Stand, der die Einnahmen komplett spendet“, wie er sagt. Eisenmann ist seit zehn Jahren mit dabei, hat die Wiederbelebung der Altstadt beim Laternenfest damals mit angestoßen.

„Die Grundidee ist das genaue Gegenteil von der Straße auf der Brücke, wo es laut ist und die Leute sich anschreien müssen. Hier ist es ruhig, die Leute können sich unterhalten.“ Die Kinder spielten auf der Gasse, Freunde kämen vorbei, alle hätten Spaß und täten etwas für den guten Zweck. „Eine Win-win Situation“, findet der 52-Jährige. Homburger.