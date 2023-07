Lastenräder zum Mieten

Stadt prüft Verleihsystem

bad homburg - In Frankfurt und Darmstadt sausen sie einem schon um die Ohren: Fahrräder mit einem großen Behälter vor dem Lenker, meist mit Elektroantrieb; oft sitzen Kinder oder Hunde darin. Diese umweltfreundliche Alternative zum Auto soll es nach Willen des Mobilitätsausschusses künftig auch in Bad Homburg geben. Einstimmig und auf Initiative der Grünen votierte er jetzt dafür, dass die Stadtverwaltung prüfen soll, wie ein Verleihsystem für Lastenräder hier aufgebaut werden kann. Das kann, muss aber nicht, von der Stadt oder - wie in Darmstadt - ihren Tochtergesellschaften angeboten werden.

Zudem soll geprüft werden, inwiefern für dieses Vorhaben Fördergelder abgerufen werden können - die gibt es laut Dr. Roland Mittmann (CDU) in erheblichem Maße vom Land. Wie Ralf Gandenberger, Sachverständiger des ADFC im Ausschuss, sagte, sei diese Prüfung im Rathaus bereits im Gange. Lastenfahrräder müssen und dürfen die Radwege benutzen oder, wenn es keine gibt, auf der Straße fahren. ahi