Lange Wartelisten beim Kinderturnen

Von: Timur Tinç

Teilen

Turn-Abteilungsleiterin Doris Kuch von der TSV Bonames beim Üben mit den Kindern. © Peter Jülich

Nach Corona gibt es einen großen Andrang auf die hessischen Turnvereine. Denen fehlen Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie Hallenzeiten. Der Verband versucht, mit kürzeren Ausbildungszeiten gegenzusteuern

Doris Kuch steht an der Reckstange, während ein Kind nach dem anderen anläuft und sich an einem Felgaufschwung versucht. Mal muss sie mehr, mal weniger Hilfestellung geben. Kuch ist Turn-Abteilungsleiterin beim Turn- und Sportverein (TSV) Bonames. Während sie mit den etwas fortgeschrittenen Kindern in Halle 1 im Saalbau Bonames übt, findet nebenan das Eltern-Kind-Turnen statt.

„Die Kinder kommen in Scharen“, erzählt Kuch. Für Kleinkind-Turnen könnte sie eigentlich vier oder fünf neue Gruppen aufmachen. Aber es fehlt dem Verein aus dem Frankfurter Norden an Übungsleiterinnen und Übungsleitern. Stattdessen gibt es eine sehr lange Warteliste für die Kleinkinder. „Ich finde das unerträglich, aber ich kann keine Gruppe mit 40 Kindern machen“, sagt Kuch. Bei 25 Kindern ist Schluss, um sie ordentlich betreuen zu können.

Einen großen Andrang gibt es auch bei der Turngemeinschaft (TG) Höchst. Nicht nur beim Turnen, sondern bei allen Sportarten – seit Corona. „Wir können zum Beispiel nur ein Mal Judo anbieten, weil uns die Übungsleiter fehlen“, sagt Tobias Metzner, der Erste Vorsitzende der TG. Das habe vielfältige Gründe. Oft sind es die Arbeitszeiten und der Beruf. Kürzlich sei aber auch eine Trainerin weggezogen, weil Frankfurt für sie zu teuer geworden sei und sie das Umland vorgezogen hat.

„Wir versuchen oft, Jugendliche einzubauen, dass sie helfen, aber die haben alle lang Schule“, berichtet Doris Kuch. Und Eltern oder andere Personen dafür zu gewinnen, eine Übungsleiterausbildung zu machen, sei sehr schwierig. „Wir arbeiten dran“, sagt die Abteilungsleiterin. Sie habe einige für einen Schnuppertrainingskurs gewinnen können, bei der Stange bleiben allerdings die wenigsten. Das Ehrenamt sei für viele Menschen nicht mehr so attraktiv, vermutet Metzner. Früher habe man auf die Schulter geklopft bekommen, wenn man sich im Verein engagiere. „Heute heißt es: du bist ja ein Depp, dass du dich für andere engagierst.“

Beim Hessischen Turnverband (HTV) sind fehlende Übungsleiter:innen nicht erst seit der Pandemie ein Thema. „Der Zulauf an Kindern war schon vorher groß“, sagt Malin Hoster Referentin für Öffentlichtkeitsarbeit beim HTV. Oft seien Eltern engagiert, solange ihr Kind dabei ist. Wenn es groß wird oder ein anderes Niveau erreicht wird, bei dem professionelle Trainer:innen einsteigen, sind die Eltern weg. „Es gibt eine hohe Fluktuation, und das liegt nicht nur an den Lizenzen“, so Hoster.

Der HTV hat trotzdem sein Angebot für Fortbildungen den Bedürfnissen der Interessierten angepasst, besonders für den Eltern-Kind- und Kleinkinderbereich. Eine komplette Lizenzausbildung mit Grund- und Fachmodul umfasst 120 Lerneinheiten. Die Kurzschulung umfasst nun 35 Lerneinheiten á 45 Minuten an zwei Wochenenden. „Die sind sehr hoch nachgefragt“, berichtet Hoster.

Für die weiteren Lizenzierungen und Grundlagenmodule ist seit der Corona-Pandemie auch das E-Learning möglich: ohne eine Präsenzpflicht, die es früher gab und viele abgeschreckt hat oder die aufgrund der beruflichen Situation gar nicht erst infrage gekommen ist. Die Angebote sollen so niedrigschwellig und flexibel wie möglich sein, damit möglichst viele Übungsleiterinnen und Übungsleiter Turnen für Kinder anbieten können. Im Jahr 2022 hat der HTV alleine bei den unter Sechsjährigen einen Zuwachs von 12 000 neuen Mitgliedern in den Vereinen gehabt.

Insgesamt sind in Hessen rund 575 000 Menschen Mitglied in einem Turnverein. Und es wären noch mehr, wenn es genügend Übungsleiter:innen und auch Hallenzeiten gäbe. „Wir kriegen nachmittags in den Schulen keine Hallenzeiten, weil die Ganztagsschulen die Hallen selber für den Sportunterricht brauchen“, sagt Doris Kuch. Sie hat das Eltern-Kind-Turnen schon auf 17 Uhr gelegt, um dem entgegenzuwirken.

In den vergangenen zwölf Jahren hatte Kuch übrigens auch immer einen jungen Erwachsenen, der ihr über ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zur Hand ging. „In diesem Jahr hat sich keiner mehr beworben. Die Stelle ist offen“, sagt Kuch. Genauso wie fünf weitere Stellen, die auf der Webseite des Vereins ausgeschrieben sind. Der TSV Bonames ist nur eines von vielen Beispielen in Frankfurt und ganz Hessen.