Landrat prüft Nachrüstung

Teilen

Kreis zieht Lehren aus dem Waldbrand am Altkönig

HOCHTAUNUS - Die erfolgreiche Bekämpfung des Waldbrandes am Altkönig, der mehr als eine Woche lang zum Teil Hunderte Feuerwehrleute aus der ganzen Region in Atem gehalten hat, bedarf der Nachbereitung. Carsten Lauer, Kreisbrandinspektor und Chef des Brand- und Katastrophenschutzamtes des Hochtaunuskreises, stehe dazu bereits mit dem Verantwortlichen der Feuerwehren in engem Austausch, erklärte Landrat Ulrich Krebs (CDU) in der Sitzung des Haupt-, ausschusses. Die Abgeordnete der Grünen, Sabine Schwarz-Odewald, hatte sich danach erkundigt, welche Konsequenzen und Schlüsse in der Rückschau aus dem Einsatz gezogen werden.

Krebs sagte, es habe sich bei dem Einsatz herausgestellt, dass Feuerwehren bestimmte Ausrüstungsgegenstände von anderen Wehren hätten ausleihen müssen. Dazu zählten unter anderem auch mobile Wasserbehälter, die von Zubringerfahrzeugen befüllt werden, damit die im direkten Einsatz befindlichen Löschfahrzeuge beim Nachtanken kürzere Wege haben. Trotz schwieriger Haushaltslage gebe es Überlegungen, solche Löschwasserbevorratungsbecken anzuschaffen, sagte Krebs. Horst Burghardt (Grüne) äußerte Kritik daran, dass nach einer im tagelangen Einsatz gerade abgewendeten, noch größeren Waldbrandkatastrophe die Feuerwehr am Fuchstanz zum Abschluss bei offenem Feuer gegrillt habe, das sei in der Öffentlichkeit „gar nicht gut angekommen“. Krebs ging nicht näher auf diese Kritik ein. Das Abschlussgrillen habe in der Eigenverantwortung der Feuerwehren gelegen und nach seinem Eindruck habe es zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung gegeben; die Feuerwehr sei jederzeit „Herr der Lage“ gewesen. as