Wohnungsbau in Hessen: Genehmigt, aber nicht gebaut

Wohnungsmarkt

Von Hanning Voigts schließen

In Hessen steigt die Zahl der Wohnungen, die trotz Baugenehmigung nicht fertig werden. Die Baubranche betrachtet die Entwicklung mit großer Sorge.

In Hessen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Wohnungen angestiegen, die zwar genehmigt, aber noch nicht fertig gebaut wurden. Wie das hessische Wirtschaftsministerium der Frankfurter Rundschau auf Anfrage mitteilte, habe dieser sogenannte Bauüberhang Ende vergangenen Jahres hessenweit bei knapp 67 000 Wohnungen gelegen. Das entspreche einem Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr 2021.

Wie es weiter hieß, sei die Zahl noch nicht fertiggestellter Wohnungen damit zuletzt geringer angestiegen als noch in den Jahren zuvor. Im Jahr 2021 sei der Bauüberhang in Hessen noch um fünf Prozent angestiegen, 2020 um immerhin vier Prozent.

Hessen: Das Angebot am Wohnungsmarkt ist knapp

Die Bauwirtschaft betrachtet die hohe Zahl nicht gebauter Wohnungen dennoch mit Sorge. „Viele Menschen suchen ein bezahlbares Zuhause, aber das Angebot am Markt ist derzeit deutlich zu knapp“, sagt Axel Tausendpfund, Vorstand des Verbands der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW Südwest), in dem rund 200 öffentliche und private Wohnungsbauunternehmen aus Hessen und Rheinland-Pfalz organisiert sind. Bei bereits fertig genehmigten Wohnungen sei kein weiterer Planungsaufwand nötig, es fehle nur noch die tatsächliche Umsetzung, sagte Tausendpfund.

Ein Grund für den hohen Bauüberhang sieht der VdW Südwest in den aktuell hohen Material- und Energiekosten. „Bauen ist derzeit teurer denn je“, betont Vorstand Tausenpfund. Gleichzeitig gebe es aber auch viele Bauvorschriften, die den Wohnungsbau „unnötig erschweren und die Kosten in exorbitante Höhen treiben“.

Hessen: Die Wirtschaft will weniger bürokratische Hürden

Der Staat müsse daher bürokratische Hürden auf den Prüfstand stellen und außerdem seine Förderkonditionen verbessern, heißt es bei dem Wohnungsbauverband. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene brauche es Anreize, die das Bauen wieder attraktiver machten.

Im Wirtschaftsministerium sieht man die Sache dagegen entspannter. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) stehe der steigende Bauüberhang vor allem im Zusammenhang mit der wachsenden Anzahl von genehmigten Wohnungen und zweitens mit dem großen Zuwachs bei Mehrfamilienhäusern. Bei diesen dauere der Bau aber deutlich länger als bei Ein- oder Zweifamilienhäusern. Entsprechend sei der aktuelle Bauüberhang „weit überwiegend jung“, die nicht gebauten Gebäude also noch nicht lange genehmigt.

Hessen: Die Baukosten sollen bald wieder sinken

In den kommenden Jahren könne die Lage sich wegen zurückgehender Bautätigkeit noch verschärfen, mittelfristig dürften die Baupreise aber wieder sinken, so das Ministerium. Auch bürokratische Anforderungen an den Wohnungsbau seien in den letzten 20 Jahren bereits stark vereinfacht worden. (Hanning Voigts)