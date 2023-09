Wölfe in Hessen: Herdenschutz fürs ganze Land

Von: Jutta Rippegather

Schafe und Ziegen sollten vor Wölfen geschützt werden. Monika Müller © Monika Müller

Das Land weitet sein Förderprogramm zum Vermeiden von Rissen aus. Die Empfehlung kommt von der AG Wolf.

Der Wolf kennt keine Grenzen. Deshalb ist zumindest ganz Hessen künftig Präventionsgebiet - das heißt Herdenschutz wird landesweit gefördert. Für Schafe, Ziegen und Damwild kann ein Zuschuss auch ohne vorigen Wolfsnachweis beantragt werden.

Dialog muss sein

„Hier ist Hessen nun vorbildlich“, urteilt Thomas Norgall, stellvertretender Geschäftsführer des hessischen Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Auch wenn in der Politik derzeit vor allem über die Frage des erleichterten Abschusses von Wölfen diskutiert werde, müsse klar sein, dass die Qualität des Herdenschutzes über die Zahl der Nutztierrisse entscheide. „Mit Abschüssen allein wird man die Probleme der Weidetierhaltung nicht lösen.“

Population Im Monitoringjahr 2023/ wurden vier der sechs Territorien aus dem Vorjahr bestätigt: Rüdesheim, Spangenberg (Nordhessen), Butzbach sowie der Rhöner Truppenübungsplatz Wildflecken. Übergriffe gab es im Juli nachweislich sechs im Main-Kinzig-Kreis, bei denen eine Ziege und sechs Schafe getötet und zwei Schafe verletzt wurden. In fünf der sechs Fälle waren die Tiere nicht ausreichend geschützt. jur www.hlnug.de

Die Ausweitung des Präventionsgebiets ist eine von insgesamt 21 Empfehlungen der Arbeitsgruppe AG Wolf an das hessische Umweltministerium. Ein Gremium, das die verschiedenen Interessengruppen zusammenbringt: von Verbänden und Behörden über Weidetierhaltung, Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Wissenschaft und Tierschutz. Die AG „Wolf in Hessen“ habe eine wichtige Beratungsfunktion, auch für die Politik. Deren Erfahrung und Expertise sei für die Fortentwicklung des hessischen Wolfsmanagements unabdingbar, teilt das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am Mittwoch mit. Im Hinblick auf die gute Koexistenz von Weidetierhaltung und Wölfen müssten die Gespräche und Diskussionen fortgesetzt werden, sagt Norgall vom BUND. „Ohne Dialog geht es nicht.“

Viele Fragen

Die Rückkehr des Raubtiers wirft laut Landesbehörde zahlreiche Fragen auf. Damit beschäftige sich die AG. Etwa die Folgen für den Menschen, wer davon betroffen und welche Schritte im Wolfsmanagement unternommen werden müssten, um Schaden abzuwenden? Und vor allem: Wie kann das Zusammenleben von Menschen und Wölfen möglichst konstruktiv gestaltet und dabei die Zukunft der Weidetierhaltung in Hessen gesichert werden? Mehr als ein Jahr habe das Gremium Empfehlungen zu den Schwerpunkten „Prävention“, „Schadensregulierung“ und „Monitoring und Forschung“ erarbeitet. Auf der zweiten Sitzung im Dezember wurden „trotz grundsätzlicher Differenzen im Umgang mit dem Thema 21 Empfehlungen konstruktiv herausgearbeitet“.

21 Empfehlungen

Im März teilte Staatssekretär Oliver Conz (Grüne) mit: 18 Empfehlungen träfen auf grundsätzliche Zustimmung, zwei weitere sollten auf der dafür zuständigen Bundesebene eingebracht werden. Eine davon betrifft das Referenzlabor Senckenberg. Als zentrales Referenzlabor für die Wolfsgenetik soll es Ergebnisse auf bundesweiter und europäischer Ebene abgleichen und einheitliche Daten im bundesweiten Wolfsmonitoring gewährleisten. Eine weitere Empfehlung der AG: Das Monitoring von Wildtierrissen auf ganz Hessen ausweiten und eine aktive Aufklärung und priorisierte Einbindung der Jagdausübungsberechtigten und des Landesbetrieb Hessen Forst. Auch das soll passieren.