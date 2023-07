Wirtschaftsminister Al-Wazir: 19 neue Windräder drehen sich seit Jahresbeginn in Hessen

Von: Peter Hanack

Der Bestand soll schneller wachsen, um die Energiewende zu schaffen: Windräder, hier in der Wetterau. © dpa

Das Ausbautempo der erneuerbaren Energie hat sich nach langer Flaute wieder erhöht. Dazu wurden auch die Genehmigungsverfahren beschleunigt.

Der Windkraftausbau nimmt in Hessen wieder Fahrt auf. So jedenfalls vermeldet es das Wirtschaftsministerium. Der Aufschwung tut not, denn zuletzt ging es im Land mit den erneuerbaren Energien eher schleppend voran.

In den ersten sechs Monaten des Jahres sind laut hessischem Wirtschaftsministerium landesweit 19 neue Anlagen in Betrieb gegangen, davon 14 im zweiten Quartal. „Damit hat sich unser Ausbautempo im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich erhöht“, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden. Mit fast 90 Megawatt neu errichteter Leistung liege Hessen mit Rheinland-Pfalz auf dem fünften Platz im Vergleich der Bundesländer.

Nur eine Anlage im Jahr 2019

Tatsächlich sind das bereits im ersten Halbjahr 2023 mehr neue Windräder als im gesamten vergangenen Jahr. Im Jahr 2019 wurde in Hessen sogar lediglich eine neue Windkraftanlage genehmigt, in Betrieb genommen wurde keine einzige. Danach wurden es einige mehr, doch wirklich in Fahrt kommt der Ausbau erst jetzt wieder.

Im Januar hatte das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt mitgeteilt, dass Anträge für 100 zusätzliche Anlagen angekündigt seien, mit deren Eingang größtenteils noch in diesem Jahr gerechnet werde. Um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, hatte das RP eine Projektgruppe gegründet, die über die Anträge für neue Anlagen im gesamten Regierungsbezirk entscheidet. Durch kürzere Entscheidungswege sollte die Bearbeitung effizienter werden.

1200 Windräder gibt es im Land

Insgesamt drehen sich in Hessen laut Ministerium rund 1200 Windräder. Weitere 400 befänden sich in der Pipeline. Die Flächen dafür seien vorhanden. Die durchschnittliche Genehmigungsdauer habe inzwischen auf 15 Monate reduziert werden können. Diese solle weiter verringert werden, kündigte Al-Wazir an.

In den Genehmigungsbehörden seien in den beiden jüngsten Landeshaushalten neue Stellen geschaffen worden, so der Minister. Beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel gibt es jetzt zusätzliche Richterstellen und damit einen weiteren Windkraftsenat.