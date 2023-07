Wiesbaden: In Konkurrenz zu den Landes- und Bundesbehörden

Von: Madeleine Reckmann

Auch Feuerwehr und Stadtpolizei sind bei der Stadt beschäftigt.

Die Stadtverwaltung kann nicht so viel zahlen wie die Ministerien. Das macht die Suche nach Personal umso schwieriger.

Als neulich der Konzern Galeria-Kaufhof eines seiner Kaufhäuser in Wiesbaden geschlossen hat, stellten sich Beschäftigte des Personalamts der Landeshauptstadt sogleich mit einem Stand vor das Krisenkaufhaus. „Wir brauchen ja viele Berufsbilder“, sagt Leiter Marcus Bittner, „Medienleute, Immobilienleute, Kaufleute; und wir investieren auch in Menschen, die bei uns eine Verwaltungsausbildung machen“. Leider ließen sich nur wenige Menschen von der Stadt anheuern, so Bittner. Aber das Beispiel zeigt, wie viel sich das Amt einfallen lässt. „Wir schießen aus allen Rohren, um Personal zu bekommen.“

Die Landeshauptstadt mit ihren 6669 Beschäftigten inklusive der Eigenbetriebe hat zurzeit 197 offene Stellen, davon 60 in den Kindertagsstätten. 250 Beschäftigte pro Jahr gingen in den Ruhestand, doppelt so viele wie vor sechs Jahren und in sechs Jahren werde sich die Zahl noch einmal verdoppelt haben, schildert Bittner, „bis der Peak 2030 erreicht ist“. Wichtiger ist jedoch, dass jährlich 500 Beschäftigte aus freien Stücken der Stadt als Arbeitgeberin den Rücken kehren. „Wir stehen in einem irrsinnigen Konkurrenzkampf zu Landes- und Bundesbehörden, da sind wir nicht konkurrenzfähig, die Bundesbehörden zahlen zehn Prozent mehr.“ In Wiesbaden sitzen neben der Landesverwaltung mit ihren Ministerien auch das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Statistik. Dazu kommt, dass die Landeshauptstadt Mainz und die dortigen rheinland-pfälzischen Landesbehörden nur einen Katzensprung über den Rhein entfernt liegen.

Locken mit Vorzügen

Daher versucht Wiesbaden, mit anderen Vorzügen zu punkten: Jobticket, ermäßigter Zugang zum Schwimmbad, vergünstigtes Tanken, Ferienbetreuung für die Kinder, flexible Arbeitszeiten, Fortbildungsmöglichkeiten und einiges mehr. Mitarbeiter:innen werden nach Verbesserungsvorschlägen für den Arbeitsplatz befragt und Führungskräfte bewertet und gecoacht, um die Zufriedenheit im Job zu erhöhen. Betont werde auch, wie sinnstiftend ein Beruf in der Verwaltung sei. Schließlich stehe die Behörde für verlässliche Daseinsvorsorge.

Der Schwerpunkt, um Personal zu gewinnen, liegt auf der Ausbildung. Bei der Stadt lernen aktuell 274 Menschen einen Beruf. Dafür geworben wird in sozialen Medien, mit Plakataktionen und Infoständen auf Stadtfesten. In der Weihnachtszeit seien „Ausbildungsplätzchen“ verteilt worden.

Auch das kommunale Verkehrsunternehmen Eswe sucht dringend Personal. Seit September fahren die Busse wegen Fahrermangels nach einem reduzierten Fahrplan. Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne) kündigte jetzt an, dass nach der Tariferhöhung im öffentlichen Dienst nach zusätzlichen Leistungen für das Personal gesucht werde. Geschäftsführerin Marion Hebding betonte, die Ausbildung in der eigenen Fahrschule zu forcieren. Fahrer:innen aus dem europäischen Ausland zu gewinnen, sei dagegen wegen der Wohnungsnot und den hohen Mieten äußerst schwierig.