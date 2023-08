Wetter in Hessen: Zu wenig Regen für den Wald

Von: Peter Hanack

Auch wenn’s tagelang geschüttet hat: Der Wald dürstet nach mehr – auch in Hessen. © Renate Hoyer

Der BUND Hessen fordert ein „Ende der intensiven Forstwirtschaft. Denn selbst noch wochenlangen Regenfällen sind die Grundwasserpegel noch häufig zu niedrig und die Bäume leiden

Nach den wochenlangen Regenfällen hätte man denken können, das sei ja wohl genug. Doch zumindest für den hessischen Wald war es immer noch viel zu wenig, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Hessen jetzt mitgeteilt hat. Und er ist mit dieser Einschätzung nicht allein.

Selbst der viele Regen der vergangenen Wochen und die damit einhergehenden niedrigen Temperaturen haben nach Beobachtung des BUND nicht ausgereicht, um die Trockcnheit auch in den tiefer liegenden Bodenschichten zu beenden.

So waren Ende Juli an mehr als der Hälfte der Messstellen die Grundwasserpegel unter dem für die Jahreszeit üblichen Stand. Fast ein Drittel zeigten sogar sehr niedrige Grundwasserstände. Das ist gerade für viele tiefwurzelnde Bäume ein Problem.

Die Wälder litten seit Jahren immer mehr unter den Folgen der Klimakrise, sagt Jörg Nitsch, Vorsitzender des BUND Hessen. Trockenheit, Hitze und Stürme setzten den Wäldern zu und beförderten die massenhafte Vermehrungen von Insekten wie dem Borkenkäfer. Nur noch jeder fünfte Baum sei gesund.

„Die hessischen Wälder sind durch die Klimaerwärmung so gefährdet wie noch nie“, mahnt Nitsch. Wichtig sei, dass Industrie und Privathaushalte den Ausstoß klimaschädlicher Gase so schnell wie möglich reduzierten. Der BUND fordert ein Ende der „intensiven Forstwirtschaft mit Nadelholzmonokulturen“ sowie den Verzicht auf Holzeinschläge. So könne das kühl-feuchte Waldinnenklima ge schützt werden.

Nötig seien bundesweit geltende ökologische Mindeststandards bei der Waldbewirtschaftung. Dazu zählen laut Nitsch ein Kahlschlagverbot, Vorgaben zum Schutz des Waldbodens und zur Baumartenwahl sowie das Belassen von Totholz und Biotopbäumen im Wald.

Getreide wird geerntet

Gefühlt war in den vergangenen Wochen ja tatsächlich nahezu überall Land unter. Und die meisten werden froh sein, dass nun ein paar trockene Tage bevorstehen. Gerade auch die Landwirtschaft, denn dort steht noch eine Menge Getreide auf den Feldern, das unter den anhaltenden Niederschlägen zu verderben drohte.

Doch kam der Regen vor allem den oberen Bodenschichten zugute. Zumindest sind diese besser durchfeuchtet als Anfang Juli, nach der anhaltenden Trockenheit. Etwas tiefer aber hat sich der Boden noch nicht erholen können. Mehrere Trockenjahre und Hitzesommer sind nicht in ein paar Wochen Regenwetter vergessen zu machen.

Tatsächlich sind, wie vom BUND gemeldet, knapp die Hälfte der Messstellen unter dem Durchschnitt. Und bei nur sieben Prozent sind die Wasserstände höher als sonst zu dieser Jahreszeit.

Wer das genau wissen will, findet zahlreiche Informationen, Grafiken und Statistiken auf den Webseiten des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie unter hlnug.de oder auch beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung belegt, im Internet zu finden unter www.ufz.de, das sogar einen Dürremonitor hat.