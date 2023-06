Wer Hesse sein will

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Hessen feiert sich selbst: Der Hessentag in Pfungstadt beginnt. Foto: Michael Schick © Michael Schick

In Pfungstadt beginnt der 60. Hessentag, da will natürlich auch die Landespolitik dabei sein. Auch wenn nicht alle Lust haben. Die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Es ist wieder so weit. Nachdem er coronabedingt gleich dreimal hintereinander ausfallen musste, beginnt am Wochenende der 60. Hessentag im südhessischen Pfungstadt. Und natürlich ist die gesamte hessische Landespolitik mit von der Partie. Ministerpräsident Boris Rhein kommt nach Pfungstadt, Landtagspräsidentin Astrid Wallmann reist an, das Kabinett tagt öffentlich vor Ort, die Fraktionen des Landtags ebenfalls. Und überhaupt kann man von der Ausstellung „Der Natur auf der Spur“ bis hin zur Bundeswehr und zum Landesamt für Verfassungsschutz fast alle Institutionen kennenlernen, die es in Hessen so gibt. Wenn man das will.

Im Landtag konnte man von Politiker:innen bis zu Medienleuten in der vergangenen Woche bereits zwei Fraktionen ausmachen. Zum ein diejenigen, die sich tierisch auf den Hessentag freuen und die Tradition dieses Landesfestes betonen, das bekanntlich auf den SPD-Ministerpräsidenten Ernst-August Zinn zurückgeht. Dem ging es 1961 wegen der vielen Neuankömmlinge nach dem Krieg darum, das hessische Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Deshalb ja auch sein legendärer und bis heute sympathischer, weil ebenso urdemokratischer wie liberaler Satz: „Hesse ist, wer Hesse sein will“.

Hessen: Einige stöhnen schon vorab wegen des Hessentags

Auf der anderen Seite gibt es im politischen Wiesbaden aber auch durchaus Menschen, die wegen des Hessentags in den vergangenen Tagen bereits vorab ein wenig gestöhnt haben: viele Menschen, Wärme, jede Menge Termine, Anreisehektik – und das, obwohl man auch ohne Hessentag genug zu tun hätte. Aber so ist das eben immer: keine gute Party, ohne dass es auch ein bisschen anstrengend wird.

Insgesamt sind die Abgeordneten des Landtags aber ganz eindeutig Hessentagfans. Das zeigte sich schon vor knapp zwei Wochen, als Natalie Reining und Simon Schmitz zu Gast im Plenarsaal waren. Die beiden repräsentieren den Pfungstädter Hessentag als offizielles Hessentagspaar. Und sie waren vor Beginn der letzten Plenarwoche voll kostümiert ins Wiesbadener Stadtschloss gekommen: Sie in einem blau-weißen Kleid und er in einem weiten Sakko und einer etwas seltsamen blauen Mütze, die ganz entfernt an einen Turban oder eine Badekappe erinnert. Soll wohl eine Müllermütze sein, weil Pfungstadt früher mehrere Mühlen hatte.

Sie kämen beide aus Pfungstadt, seien der Stadt sehr verbunden und freuten sich schon auf die ganzen Begegnungen auf dem Hessentag, sagten Reining und Schmitz, die dabei übrigens das seltene Privileg hatten, am Redepult des Landtages zu stehen, ohne jemals gewählt worden zu sein. Und so viel Applaus aus allen Fraktionen kriegt sonst auch niemand im Plenarsaal. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann versprach ihnen noch im Namen des hohen Hauses: „Wir werden alle kommen.“

Hessen: Ministerpräsident Rhein greift nach den Sternen

Noch bevor er sich auf dem Hessentag einen Bembel schnappen kann, hat Ministerpräsident Rhein übrigens nach den Sternen gegriffen: Bei der zweiten Konferenz mit dem Titel „Hessen in Space“ (Wo auch sonst? In einem Paralleluniversum?) trafen sich in dieser Woche verschiedene Unternehmen und Wissenschaftler:innen, die mit Raumfahrt zu tun haben. Auch die Weltraum-AG der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich war dabei. Die hat einen Satelliten gebaut, der bald wirklich mit der Nasa ins All fliegen will. Wie sagt die Hessin so schön? Weltraumbewohner ist, wer Weltraumbewohner sein will. (Jutta Rippegather und Hanning Voigts)

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf