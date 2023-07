Wahlkampf in Hessen: Zwischen Streit und Sommerpause

Von: Hanning Voigts

Gerade ist Parlamentspause, aber am 8. Oktober wird der hessische Landtag neu gewählt. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Auch wenn der Wahlkampf schon an Fahrt gewinnt, sind in Hessen jetzt erstmal Ferien. Nur die FDP legt schon los mit Großplakaten.

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wandert kommende Woche vom nordhessischen Willingen ins benachbarte Nordrhein-Westfalen, die grünen Landtagsabgeordneten Martina Feldmayer und Miriam Dahlke laden zu einer Fahrradtour durch den Frankfurter Westen ein, und SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser wünscht in einem Facebook-Video allen Schülerinnen und Schülern schöne Ferien.

Obwohl die Landtagswahl nur noch 74 Tage entfernt ist und die politischen Debatten in Hessen zuletzt schon deutlich an Aufgeregtheit zugelegt haben, sind jetzt erst einmal Sommerferien. Das bedeutet: Die Hessinnen und Hessen haben bis Anfang September eher ihren Urlaub als die Wahl im Oktober im Kopf.

Hessen: Bis August passiert nicht viel

Sicher, die bundesweite Debatte in der CDU um eine mögliche Zusammenarbeit mit der teils rechtsextremen AfD wird auch in Hessen intensiv geführt. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) reagiert sofort auf den Wahlkampfvorschlag von Ministerpräsident Rhein, wieder flächendeckende Kontrollen an den deutschen Grenzen einzuführen und nennt diese Idee „grundfalsch“, weil sie der Exportwirtschaft schade und der europäischen Idee widerspreche. Auch SPD-Fraktionschef Günther Rudolph poltert los, der Vorschlag solle nur von Rheins Fehlern als Regierungschef ablenken.

Aber trotzdem wissen alle Wahlkämpfenden, dass jetzt bis etwa Mitte August erstmal nicht allzu viel passiert. Fürs Erste laden Politikerinnen und Politiker aller Parteien daher zu ihren traditionellen Sommertouren ein, fahren durch die hessischen Lande, besuchen Leute oder schauen sich Projekte an. Diese Ausflüge gibt es auch in Jahren, in denen nicht gewählt wird, aber in einem Wahljahr hat jeder dieser Termine eine besondere Relevanz: Auf sich aufmerksam machen, für die eigenen Themen werben, in den Medien vorkommen: Darauf kommt es jetzt besonders an.

Hessen: Plakatwahlkampf schon in den Ferien

Die hessische FDP hat derweil als einzige Partei schon mal den Plakatwahlkampf begonnen. Seit einigen Wochen hängen in Frankfurt und anderen Städten schon Werbeplakate, die in Magenta, Blau und Gelb den Spitzenkandidaten Stefan Naas als Comicfigur und das Wahlmotto „Feuer und Flamme für Hessen“ zeigen. Die Liberalen mieten dafür Werbeflächen, verstoßen also nicht gegen die Regel, nach der Großplakate kurz vor der Wahl auch im öffentlichen Raum platziert werden dürfen, also auch an Straßenlaternen und auf Grünflächen. Da die FDP nicht sicher sein kann, dem nächsten Landtag anzugehören, will sie wohl früh auf sich und ihren Kandidaten hinweisen.

Der richtige Wahlkampf, die heiße Phase, beginnt dann Ende August. Dann kommen die großen Interviews und die TV-Debatten, die politische Bundesprominenz reist nach Hessen, und überall werden Wahlplakate hängen. Die Hessinnen und Hessen, die jetzt erstmal nur Urlaub im Kopf haben, werden spätestens dann merken, dass sie am 8. Oktober die Wahl haben. (Hanning Voigts)