Verfehltes Signal

Von: Peter Hanack

Das Land kann es sich kaum leisten, fertig ausgebildete Lehrkräfte nicht einzustellen

Lehrkräfte werden gebraucht. Vor und nach den Ferien auf jeden Fall. © dpa

Es stimmt schon: Wer eine Verbeamtung auf Lebenszeit in Aussicht hat, mag fünf Wochen Arbeitslosigkeit im Sommer verschmerzen können. So wie das für viele angehende Lehrer und Lehrerinnen in Hessen der Fall ist. Und natürlich muss auch niemand die Sommerferien über bezahlt werden, der vielleicht im Oktober oder November mal ein paar Wochen als Aushilfskraft in der Schule gearbeitet hat.

Dass das Land Hessen aber nach wie vor Tausende von angehenden oder langgedienten (Aushilfs-)Lehrkräften den Sommer über zum Arbeitsamt oder in die Sozialhilfe schickt, ist zumindest ein völlig verfehltes Signal.

Lehrkräfte werden dringend gesucht. Nicht von ungefähr hat das Land eine groß angelegte Werbekampagne gestartet, um die Lücken in den Schulen wenigstens langfristig füllen zu können. Da ist die Perspektive, zumindest ein paar Wochen lang auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe angewiesen zu sein, auf jeden Fall kontraproduktiv.

Das Land kann es sich kaum leisten, fertig ausgebildete Lehrkräfte nicht einzustellen. Da sollte man den Termin auch ein paar Wochen vorziehen können.

