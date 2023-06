Telefonaktion in Hessen: „Hitze ist eine Lebensgefahr“

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Svenja Krück, Klimaschutzbeauftragte der Landesärztekammer. © Ivanisevic

Eine Begrünung an der Fassade trägt dazu bei, dass sich Gebäude im Sommer nicht so stark aufheizen. Ein Beispiel dafür: die denkmalgeschützte Calwer Passage. © Arnulf Hettrich/Imago

Die Ärztin Svenja Krück klärt auf über Folgen für den menschlichen Körper und kritisiert Fehler der Städteplanung / Ein Interview von Jutta Rippegather

Jeder Mensch kann hohe Temperaturen unterschiedlich verkraften. Fest steht, dass auf ältere Leute und Kinder besonders zu achten ist, sagt die Ärztin Svenja Krück. Bei einer Telefonaktion am Mittwoch steht sie mit einem Kollegen Rede und Antwort.

Frau Krück, wie gefährlich kann Hitze sein?

Sie kann bis zum Tod führen. Jeden Sommer steigen die Sterbezahlen relevant. Im vorigen Sommer waren es deutschlandweit 4500 Menschen. Die Hitze ist eine Lebensgefahr.

Wozu veranstaltet die Landesärztekammer einen Hitzeaktionstag?

In den vergangenen Jahren wurde es immer heißer, die gesundheitlichen Probleme traten immer wieder auf. Wir wollen früh genug informieren und die Menschen sensibilisieren.

Aber es ist doch hinlänglich bekannt, was zu tun ist: trinken, die Wohnung kühl halten. Was können Sie uns mehr sagen?

Für die Bevölkerungsgruppe, bei der es problematisch werden könnte, gibt es noch viel mehr zu beachten als diese Grundregeln. Wir wollen auch unsere Ärztinnen und Ärzte für die spezifischen Probleme sensibilisieren, damit alle vorbereitet sind und nicht nur die grundlegenden Maßnahmen kennen.

Was geht darüber hinaus?

Man kann sich schlaumachen, wo es in der Umgebung Wasserquellen gibt. Wo es kühle Räumlichkeiten gibt, wenn es in der Wohnung zu heiß wird – etwa in Kirchen oder klimatisierten Geschäften. Oft vergessen wird, dass außer Flüssigkeit auch Salze wichtig sind, etwa in Form von Salzstangen. Vor allem gefährdet sind ältere Leute und Kinder. Auf die wollen wir besonders eingehen.

Wann sprechen wir eigentlich von Hitze?

Das ist subjektiv. Jeder hat ein anderes Empfinden, andere Möglichkeiten, die eigene Körpertemperatur zu regulieren. Dabei spielen auch Alter und Gesundheit eine Rolle. Offiziell spricht man von Hitze ab einer gefühlten Temperatur von 32 Grad.

Wer außer den Alten und Kindern ist besonders gefährdet?

Zur Person Svenja Krück ist ehrenamtliches Mitglied des Präsidiums der Landesärztekammer Hessen und deren Klimaschutzbeauftragte. Die 34 Jahre alte Ärztin befindet sich in der Weiterbildung in der Kinderkardiologie der Uniklinik Gießen Zum Hitzeaktionstag bietet die Landesärztekammer Hessen am Mittwoch, 14. Juni, eine Telefonsprechstunde an. Ziel ist, das Wissen in der Bevölkerung zu verbreitern und das gemeinsame Umsetzen wichtiger Grundregeln. Die Frankfurter Rundschau ist Medienpartnerin. Die Ärztin und Klimaschutzbeauftragte der Kammer, Svenja Krück, ist zwischen 10 und 12 Uhr erreichbar, ihr Kollege Lars Bodammer anschließend von 15 bis 17 Uhr. Die Telefonnummer lautet: 0 69/ 97 67 25 98 Anlass ist eine signifikante Übersterblichkeit durch Hitze in den vergangenen drei Sommern. Initiiert haben den bundesweit ersten Hitzeaktionstag die Bundesärztekammer und der Verein Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG). Weitere Termine: „Wer schützt uns vor der Hitze?“ist das Thema einer Podiumsdiskussion zum hessischen Hitzeaktionsplan am Dienstag, 27. Juni, 19 Uhr. Veranstalterinnen sind Health for Future, Scientists for Future sowie die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Ort: Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum, Georg-Voigt-Straße 14, in Frankfurt. jur

Bei Herzinsuffizienz muss man vorsichtig sein, die tritt bei älteren Menschen auf, kann aber auch andere Altersgruppen treffen. Auch Lungenkranke, weil die Feinstaubbelastung steigt. Aber man darf nicht vergessen, dass jede und jeder von uns gefährdet ist.

Welche Rolle spielt die Einnahme von Medikamenten?

Es gibt Medikamente, die gegen Krankheiten helfen, aber Flüssigkeitsverlust hervorrufen. Ein Teil induziert auch Salzverlust, was wegen des Schwitzens ebenfalls gefährlich sein kann. Das heißt, manche Medikamente müssen in der heißen Zeit angepasst werden, vor allem für Herz und Nieren. Es gibt auch Medikamente, die in Kombination mit Sonneneinstrahlung Ausschläge hervorrufen können. Bei den meisten Arzneimitteln kann man aber ganz unbesorgt sein.

Sind die Ärztinnen und Ärzte dafür ausgebildet?

Wir wissen alle darum. Aber es ist empfehlenswert, das Wissen zu festigen und zu konkretisieren.

Schon nach dem Jahrhundertsommer 2003 hat die damalige Vizechefin des Frankfurter Gesundheitsamts eine Übersterblichkeit bei alten Menschen festgestellt. Hat die Politik zu spät reagiert?

Das kann man nicht sagen. Sobald Frau Professor Heudorf den Zusammenhang zur Hitze bekanntmachte, hat die Politik erste Maßnahmen initiiert. Die sind mit den Jahren verfeinert worden, die Zusammenarbeit zwischen Betroffenen, Politik, Ärztinnen und Ärzten und anderen Playern wurde Schritt für Schritt ausgebaut. Aber das reicht leider nicht mehr aus.

Warum braucht es mehr Anstrengungen?

Wir sind an einem Punkt, an dem die Hitze im Sommer so massiv ist, dass wir mehr brauchen. Insbesondere beim Städtebau könnten wir viel, viel besser vorbereitet sein. Gerade mit Glas wurde in den vergangenen 20 Jahren noch viel gebaut. Das ist schick, macht die Hitze in den Gebäuden aber viel schlimmer. Das Begrünen der Innenstädte, kühlere Inseln zu schaffen, ist leider nicht so stark beachtet worden. Jetzt haben wir in den Städten ein Problem und müssen viel Geld für den Umbau investieren. Da hätte ich mir mehr vorausschauendes Handeln gewünscht.

Seit Februar gibt es den Hitzeaktionsplan des Landes. Eine gute Initiative?

Ja, sie war dringend notwendig, ist aber leider durch Corona etwas verzögert worden. Die Ärzteschaft war daran beteiligt, und wir sind insgesamt zufrieden, hätten uns aber an vielen Stellen noch weiterführende Maßnahmen gewünscht.

Zum Beispiel?

Eine zentrale Stelle, die bei ganz starker Hitze vernetzt. Etwa wenn sehr viele Menschen stark gefährdet sind und die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen geraten – wie während Corona. In einer solchen Katastrophenlage ist die Vernetzung der Rettungsdienste, Hausärzte, Pflegedienste und Pflegeheime extrem wichtig, auch des Technischen Hilfswerks und anderer Player. Eine solche Situation bedarf schneller Reaktionen.