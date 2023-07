Sommer, Sonne, Gläschen Sekt

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Im Wahlkampf Gegner, beim Hessenfest hessenfreundlich: Ministerpräsident Boris Rhein und Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Foto: dpa © dpa

Von wegen, die Hessen können nicht feiern. Das können sie, und zwar egal ob beim Hessentag. beim Hessenfest oder beim Hessenabend. Die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Schleswig-Holstein hat die Kieler Woche, Hamburg den Hafengeburtstag, Bayern das Münchener Oktoberfest ... und Hessen? Hessen hat einmal im Jahr den Hessentag, aber Hessen hat auch das Hessenfest. Was, das kennen Sie nicht? Sollten Sie aber! Einmal im Jahr, immer vor der parlamentarischen Sommerpause, lädt die hessische Landesvertretung in Berlin zur großen Sause in ihr schönes Außengelände unweit des Potsdamer Platzes. Da gibt sich alles die Klinke in die Hand, was in Hessen Rang und Namen hat. Die Regierung, Abgeordnete, Vertreter:innen von Polizei und Justiz, aus Kunst und Kultur. Und natürlich hessische Bundestagsabgeordnete und andere Hessinnen und Hessen, die es aus politischen Gründen in die Hauptstadt verschlagen hat.

Ob es da dann feucht-fröhlicher zugeht als auf der Kieler Woche oder im Bierzelt auf der Theresienwiese, kann man nicht so allgemein sagen, aber ein Bierchen oder ein Gläschen Sekt wird beim Hessenfest schon ausgeschenkt. Und natürlich gibt es Handkäs und Grie Soß und andere Leckereien.

Scholz war auch da, trotz seiner Gurkentruppe

Diese Woche war es mal wieder so weit, und obwohl wir in diesem Jahr leider nicht selbst dabei sein konnten, gibt es einiges zu berichten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war auf dem Hessenfest, obwohl der ja mit seiner Gurkentruppe (oder wie das aktuell intern bei der Ampel heißt) nun wirklich genug am Hals hat. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat ihm, so wird berichtet, Ahle Wurscht und Wein aus dem Rheingau geschenkt, und Scholz hat bei seiner Rede betont, dass die traditionelle Regionalität Deutschlands und der Föderalismus eine der Stärken des Landes und seiner Demokratie sei. Grundsätzlich hat der Kanzler da ganz sicher recht, aber wenn man sich so anschaut, was politisch aktuell etwa in unserem Nachbarland Thüringen los ist und was die sich da im kommenden Jahr für einen Landtag zusammenwählen könnten, da bekommt man doch fast ein bisschen Lust auf ein bisschen mehr Zentralstaat ...

Aber wir waren ja beim Hessenfest. Nicht nur der föderalismusbegeisterte Kanzler war da, sondern auch Oppositionsführer und Rechtsblinker Friedrich Merz (CDU), Omid Nouripour von den Bundesgrünen (vermutlich immer noch mit leichtem Bauchweh wegen des EU-Asyldeals) und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die zugleich hessische FDP-Vorsitzende ist. Und natürlich Lucia Puttrich (CDU), Gastgeberin des Abends und Hessens Nach-der-Wahl-nicht-mehr-Ministerin für Europa- und Bundesangelegenheiten. Die hat in ihrer Rede eine echte Anekdote rausgehauen, die wir auch noch nicht kannten: Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hat demnach vor sieben Jahren auf dem damaligen Hessenfest ihren heutigen Ehemann kennengelernt. Da kann man mal sehen, wohin Networking führen kann.

Auch bei der CDU wird das Tanzbein geschwungen

Übrigens: Es gibt nicht nur den Hessentag und das Hessenfest, es gibt auch den Hessenabend. Der ist nicht weniger interessant, so nennt die CDU nämlich den Abend vor ihren Landesparteitagen. Der letzte Hessenabend ist zwar jetzt schon zwei Wochen her, aber eins können wir von dort schon noch berichten: Es ist manchmal auch lustig bei den hessischen Christdemokrat:innen. Wir können nicht ins Detail gehen, aber es gab eine ziemlich gute Liveband, es wurde wild getanzt und die Band musste am Ende Zugabe um Zugabe spielen. Gib dem Hessen oder der Hessin ein Gläschen Sekt, dann können die auch feiern. Prost! (Jutta Rippegather und Hanning Voigts)

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu.