So groß ist die Trockenheit in Hessen wirklich

Kommt da in Hessen ein Dürresommer auf uns zu? Schon möglich. Aber noch ist die Dürre nicht da. Jedenfalls nicht, wenn man dafür auf die gängigen Definitionen zurückgreift.

Wird das wieder ein Hitze- und Dürresommer? Die Trockenheit jedenfalls ist unübersehbar: die Wiesen braun, die Äcker staubig, Zisternen, wo vorhanden, leer. Und in den Wäldern die Brandgefahr hoch. Schon gibt es die ersten Einschränkungen beim Wasserverbrauch. So gilt im Vogelsberg vom nächsten Sonntag (25. Juni) an ein Wasserentnahmeverbot aus Bächen, Flüssen und Seen. Auch die Stadt Darmstadt hat es gerade mit sofortiger Wirkung untersagt, Wasser aus Bächen, Teichen und Seen zu entnehmen.

Die Sonne knallt, und es hat so gut wie nicht geregnet. 248 Sonnenstunden wurden laut dem Portal Statista in Hessen für den Monat Mai gemessen, das ist überdurchschnittlich viel. Niederschlag aber gab es zuletzt Mitte Mai, seitdem ist in weiten Teilen Hessens kaum noch Regen gefallen – sieht man von den unwetterartigen Starkregenfällen ab, die meist lokal niedergehen und oft mehr Schaden anrichten, als dass sie Entspannung beim Wasserhaushalt brächten. So fielen im Mai laut Deutschem Wetterdienst gut 43 Liter Regen je Quadratmeter. Das waren 25 Liter oder 37 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum von 1991 bis 2020.

Das Regierungspräsidium Kassel hat bereits die Wasserentnahme aus den Flüssen und Bächen in Nordhessen eingeschränkt und zum Teil ganz verboten. Die Stadt Frankfurt hat zunächst einmal ein Grillverbot in allen städtischen Grünanlagen verhängt. Das spart zwar kein Wasser, mindert aber die Brandgefahr. Vogelsberg und Darmstadt haben ebenfalls Beschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern erlassen.

Doch ist das schon eine Dürre? Kommt drauf an, wie man diese definiert. Meteorologisch gesehen beginnt eine Dürre, wenn mindestens ein oder zwei Monate lang so gut wie kein Niederschlag gefallen ist. In weiten Teilen Hessens ist damit gerade so die Grenze zur Dürre erreicht – die aktuellen Regenfälle und weitere noch erwartete Niederschläge könnten diese gerade noch abwenden.

Das sieht auch Cornelia Löns-Hanna so, die beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) für solche Fragen zuständig ist. „Eine Dürre haben wir nicht so wirklich“, sagt sie. Aber immerhin räumt sie ein, dass der Augenschein nicht trügt: Eine Trockenheit könne man schon konstatieren.

Vor allem die Oberböden seien relativ trocken, erläutert die Oberrätin. Hydrologisch gesehen gibt es in Hessen allerdings dennoch keine Dürre. Die wird erst so bezeichnet, wenn über einen längeren Zeitraum hinweg, ab vier Monaten, die Wasserstände unterdurchschnittlich seien, sagt Löns-Hanna. Das aber sei aktuell (noch) nicht der Fall, auch wenn es schon stellenweise Niedrigwasser gebe.

Das aber ist noch nicht allzu dramatisch. Wie der aktuelle Dürrebericht des HLNUG belegt, weisen erst 15 Prozent der Gewässer tatsächlich unterdurchschnittliche Pegelstände auf. Beim Grundwasser allerdings wurden im Mai bei fast jeder zweiten Messstelle (45 Prozent) unterdurchschnittliche Wasserstände registriert. Im April war das nur bei 38 Prozent der Fall.

Wird das nun also ein Dürresommer? Das könne man nicht verlässlich sagen, erklärt die HLNUG-Expertin. Alles, was bei der Wettervorhersage über zwei Wochen hinausgehe, sei kaum seriös zu nennen und könne für Prognosen kaum verwendet werden. Zwar sei eine Dürre tatsächlich nicht auszuschließen. Ausschließen lasse sich aber auch nicht, dass wir im Juli und August noch einen richtig verregneten Sommer bekommen, so wie das 2021 der Fall gewesen sei.

Klar aber ist auch: Selbst wenn es nun vermehrt Niederschläge durch Gewitter und Starkregenfälle geben wird, wird das kaum Gewässer auffüllen und selbst der Natur nur wenig bringen. Ein Großteil des Wassers, das vom Himmel fällt, verdunstet, wird direkt von den Pflanzen aufgenommen oder fließt ab, weil die ausgetrockneten Böden das viele Nass erst einmal gar nicht und nicht so plötzlich aufnehmen können.

Und schaut man noch einmal auf die Landwirtschaft, dann ist dort nicht nur der Boden offensichtlich staubig, sondern die Grenze zur Dürre tatsächlich schon erreicht. Die tritt ein, wenn es zwei und mehr Monate zu trocken ist. In der Folge gibt es Ernteeinbußen – was viele Bauern und Bäuerinnen schon befürchten.

Nun wäre ein wochenlanger Dauerregen sicher geeignet, die Wasserstände allerorten aufzufüllen und sogar die Grundwasserpegel anzuheben. Doch abgesehen davon, dass dies den meisten Hessen und Hessinnen wohl doch zuviel des Guten wäre, würde es wohl auch den Landwirten und -wirtinnen nicht nur gefallen. Schließlich müssen Pflanzen ja auch reifen – und sollen nicht auf den Feldern verfaulen.