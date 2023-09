Polizeieinsatz beim Eritrea-Festival in Gießen ist Thema im Landtagsausschuss

»Propaganda-Veranstaltung«

Von Christoph Hoffmann schließen

Ein Landtagsausschuss befasst sich mit den Kosten des Einsatzes beim Eritrea-Festival in Gießen. Auch die Rolle des Grünen-Politikers Klaus-Dieter Grothe wird diskutiert.

Gießen – Die Ausschreitungen am Rande des Eritrea-Festivals in Gießen sorgten bundesweit für Schlagzeilen. Nun hat sich der Hessische Landtag mit dem Thema befasst. Innenminister Peter Beuth bezifferte die Kosten des Einsatzes auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Auch die Rolle des Gießener Grünen-Politikers Klaus-Dieter Grothe war Thema.

66.000 Einsatzstunden bei Ausschreitungen am Rande des Eritrea-Festivals in Gießen

Die Ausschreitungen während des Eritrea-Festivals, bei denen am 8. Juli auf Gießens Straßen 27 Polizisten verletzt worden sind, ziehen weitere Kreise. Am Freitag hat sich der Landtagsinnenausschuss mit der umstrittenen Veranstaltung befasst. Die Fraktionen von AfD und FDP hatten dazu Dringlichkeitsanträge eingereicht und Aufklärung gefordert.

Nach Angaben von Innenminister Peter Beuth werden in Zusammenhang mit den Krawallen derzeit 125 Strafverfahren geführt, wobei zahlreiche weitere hinzukommen dürften. Im Rahmen der Ermittlungen befasse sich die Polizei mit rund 300 Personen. Während des Einsatzes hätten die mehr als 1000 Kräfte 66.000 Einsatzstunden geleistet; die Kosten lägen im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Ziel müsse daher sein, betonte Beuth in der Sondersitzung, die Veranstaltung künftig im rechtlichen Rahmen zu verhindern, ohne die Versammlungsfreiheit allzu sehr zu beschränken.

+ Die Hintergründe der Ausschreitungen sind noch immer nicht vollends geklärt. © Rüdiger Schäfer

Eritrea-Festival in Gießen: »Propaganda-Veranstaltung einer Diktatur«

Das Eritrea-Festival, das schon seit 2011 in Gießen veranstaltet wird, ist hochumstritten. Kritiker bezeichnen es als »Propaganda-Veranstaltung einer Diktatur«, in der unter anderem Spenden für das Regime gesammelt werden. Der Veranstalter, also der Verein Zentralrat der Eritreer, spricht hingegen von einem Fest, in dem »die eritreische Kultur und Traditionen« gefeiert würden. Bereits vergangenes Jahr ist es in Gießen zu heftigen Ausschreitungen zwischen Gegendemonstranten und Polizei gekommen, dieses Jahr kam es erneut zur Eskalation. Nach Druck seitens der Politik hat die Gießener Messe kürzlich angekündigt, das Veranstaltungsgelände 2024 nicht mehr zur Verfügung zu stellen.

Laut Beuth gab es schon im Vorfeld Hinweise auf mögliche Ausschreitungen. Akteure aus dem Ausland hätten offen zu Gewalt aufgerufen. Die Polizei habe darauf reagiert, zum Beispiel mehrfach die Personalstärke erhöht. Zudem wurde eine Waffenverbotszone eingerichtet. Die Polizei habe mit 100 bis 200 angereisten potenziellen Gewalttätern gerechnet, nicht mit 400.

Jörg-Uwe Hahn (FDP) kritisierte, die Landesregierung habe der Polizei nicht genügend Informationen zum Einsatz bereitgestellt. Die Vorbereitung sei schlecht gewesen. Zudem betonte Hahn, dass es sich bei den Gegendemonstranten Erkenntnissen der FDP zufolge »wahrscheinlich nicht« um eritreische Oppositionelle handle, sondern um gewaltbereite Gruppen unter Führung der aus Tigray stammenden »Brigade N’Hamedu«. Hahn teilte diesbezüglich mit, dass inzwischen bestätigt worden sei, dass die Anmelderin der Gegendemonstration aus Äthiopien stamme.

Tigray ist eine äthiopische Region, in der Rebellen und Zentralregierung einen blutigen Krieg führen. Streitkräfte aus Eritrea unterstützten Äthiopiens Militär dabei, laut UN-Berichten sollen die Soldaten schwere Kriegsverbrechen begangen haben.

Eritrea-Festival in Gießen: Grothe dementiert Nähe zur Brigade

Wie bereits die von Kritikern als rechtspopulistisch eingestufte Internetseite »Tichys Einblick« hat auch die Hessische FDP den Gießener Grünen-Politiker Klaus-Dieter Grothe in die Nähe besagter Brigade gerückt. So wird in dem Dringlichkeitsantrag abgefragt, ob Grothe die Ausschreitungen durch seine Unterstützung der eritreischen Oppositionellen unterstützt habe, ob er ein Konto der Brigade verwalte, wie seine Verbindung zu »Volksbefreiungsfront Tigray« aussehe und ob dies einen strafrechtlichen Anfangsverdacht für weitere Ermittlungen begründen würde.

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Goldbach wollte diese Vorwürfe gegen ihren Parteikollegen so nicht stehenlassen. Sie kritisierte, einige Fragen der FDP würden Ursache und Wirkung verdrehen und im Fall von Grothe an Verleumdung grenzen. Hahn entgegnete, er wolle lediglich Hintergründe aufarbeiten.

Gegenüber dieser Zeitung hat Grothe bereits vor knapp zwei Wochen jegliche Verbindung zur Brigade N’Hamedu dementiert. Er führe demnach auch kein Konto für sie und unterstütze ausschließlich die friedliche und demokratische Opposition in Eritrea. Am Montag bekräftigte er diese Aussagen noch einmal. (Christoph Hoffmann)

Rubriklistenbild: © Rüdiger Schäfer