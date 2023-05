Politik und Parolen

LÖWENSENF

Gute Sprüche braucht es in der Werbung wie in der Politik. Gerade im Wahlkampf. Die Slogans der hessischen Parteien sind zum Teil allerdings etwas lahm. Die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Manche Werbesprüche sind so genial, die hat man auch noch Jahrzehnte später im Kopf. „Aus Raider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nix“ zum Beispiel. Oder „Ich bin drin! Das ist ja einfach.“ Das sagte damals Tennislegende Boris Becker, der damit für einen Internetanbieter warb. In der guten alten Zeit, als dieses Internet noch Neuland war und man bei „drin“ und „draußen“ in Bezug auf Mr. Bum Bum noch nicht sofort an den Knast dachte.

Auch in der Politik braucht es manchmal griffige Slogans, gerade in Wahlkampfzeiten. Wer wüsste das besser als der frühere US-Präsident Barack Obama, der mit seinem „Yes, we can“ vor seiner ersten Wahl nicht nur die US-Demokrat:innen begeisterte, sondern auch in Europa manchen das Herz erwärmte, die sich nach ein bisschen mehr Gradlinigkeit und Glamour in der Politik sehnten. Das ist alles ganz schön lange her.

In der deutschen Politik fallen einem beim Thema Polit-Slogans eher Negativbeispiele ein. „Kinder statt Inder“ war mal so ein richtiger Gassenhauer, damals vor gut zwanzig Jahren, als man bei der CDU noch richtig offen rassistisch sein durfte. In Hessen erinnert man sich noch gut an das mittlerweile fast schon sprichwörtliche „Wo kann man hier gegen die Ausländer unterschreiben?“ am Wahlkampfstand der Hessen-CDU. Das stammt, na klar, aus der gleichen Zeit. Aber wir wollen ja keine alten Wunden aufreißen.

Von welchen Parolen die kommende Landtagswahl in Hessen geprägt sein wird, ist noch nicht abzusehen. So wie jetzt, fünf Monate vor der Wahl, die Themen, die den Wahlkampf bestimmen werden, auch noch nicht klar sind. Die SPD kommt jedenfalls schon mal mit ihrem Wahlkampfmotto „Die besten Kräfte für Hessen“ um die Ecke. Das ist natürlich ganz nett, Hessen kommt auch drin vor, aber so richtig vom Hocker haut es einen eher nicht. Dabei liegt die perfekte Parole für diesen Wahlkampf doch auf der Hand: „Nur Nancy ist fancy.“ Das hat Esprit, das ist frisch, dazu ein schönes Foto von Nancy Faeser, perfekt! Sollten die Sozialdemokrat:innen sich noch einmal umentscheiden, nehmen wir als Gage einfach ein kühles Bier am Wahlabend. Gern geschehen, nichts zu danken.

Die Grünen haben derweil noch kein offizielles Wahlkampfmotto, aber ein inoffizielles gibt es schon eine ganze Weile. Es lautet: „Verändern, um zu bewahren.“ Klingt ein bisschen nach evangelischem Kirchentag, aber Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner nutzt diesen Spruch schon länger, um seine politische Leitidee zu beschreiben. Wagner meint damit: Die aktuellen Krisen und Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft, also Klima, Digitalisierung, Fachkräfte, müssen für Veränderung genutzt werden, damit es Hessen weiter gut gehen kann. Dass die Grünen damit mittlerweile offensiv als die besseren Konservativen auftreten, wundert 40 Jahre nach der Startbahn West wohl keinen mehr. Hat auch neulich beim Frühjahrsempfang der Grünen im Landtag keinen gestört. Da war Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir als Stargast dabei, und die Stimmung war prächtig.

Ja und die Konservativen? Also die schwarzen Konservativen? Die versuchen es mit „Hessen weiter führen“ und setzen auf „Herz, Härte, Hightech“. Alliterationen kommen ja immer gut an, das kennt man auch schon aus der Werbung. Dabei fiele uns für die CDU auch ein ganz guter Slogan ein: „Nur mit Rhein bleibt alles fein.“

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf