Opfer des rassistischen Fahrgastes in Kassel sagt: „Ich will tief schlafen, ohne Angst. Aber es geht nicht.“

Von: Joachim F. Tornau

Drei Jahre nach dem rassistischen Mordversuch an einem Kasseler Minicarfahrer gibt es weder einen Tatverdächtigen noch Entschädigung für das Opfer

Was er für ein Mensch war, bevor eine Nacht vor drei Jahren alles veränderte, lässt sich in einer Reportage der örtlichen Zeitung nachlesen. Die in Kassel erscheinende „Hessische Allgemeine“ hatte den Minicarfahrer B. Efe kurz vor Weihnachten 2017 auf einer seiner Nachtschichten begleitet. Es ging darum, wie gerne der Mietwagenchauffeur auf den leeren und dunklen Straßen der nordhessischen Großstadt unterwegs war. Wie gelassen und freundlich er mit seinen betrunkenen Fahrgästen umging. Wie viele amüsante Anekdoten er aus seinem Alltag am Steuer aufzutischen hatte. Das Foto dazu zeigt einen attraktiven und ziemlich zufrieden dreinschauenden Mittvierziger.

Trifft man B. Efe heute, dann begegnet man einem Mann, der die Haare immer noch so lang, den Bart immer noch so sorgsam gestutzt trägt wie damals. Doch sein Blick ist verhangen, seine freundlichen Augen schauen müde. „Ich war glücklich“, sagt der 50-Jährige. „Jetzt bin ich ein trauriger Mensch geworden.“

Am frühen Morgen des 21. Juni 2020 wurde B. Efe, der aus der Türkei stammt, aber seit vielen Jahren in Deutschland lebt, von einem Fahrgast niedergestochen und lebensgefährlich verletzt – anlasslos und völlig überraschend. Der einzige Grund, so stellt es sich dar: Rassismus. Der blonde und akzentfrei deutsch sprechende Kunde habe sich von der Kneipenmeile in der Friedrich-Ebert-Straße in die Nordstadt fahren lassen, erzählt B. Efe. Er habe keine Adresse angegeben, sondern nur gesagt „Fahr mal hier“ oder „Dreh mal um“. In einer einsamen Gegend habe der Mann dann aussteigen wollen. Er habe bezahlt, die Tür geöffnet und ihm dann plötzlich von hinten ein Messer in den Hals gerammt. Dazu die Worte: „Scheiß Ausländer, nur Geldfresser.“

Der Angreifer flüchtete. Dem Minicarfahrer gelang es noch, selbst zum Krankenhaus zu fahren. „Ich hatte Glück“, sagt er. „Das Messer hat meine Halsschlagader um ein paar Millimeter verfehlt, sonst wäre ich jetzt tot.“ Der Täter ist bis heute unbekannt, das Ermittlungsverfahren längst eingestellt.

„Es gibt Videoaufnahmen einer Überwachungskamera, die zeigen, wie der Täter einsteigt“, sagt Rechtsanwalt Rasmus Kahlen, der B. Efe vertritt. „Allerdings erlaubt die Qualität der Aufnahme nicht die Identifizierung der Person.“ Und auch DNA-Spuren, die mutmaßlich von dem rassistischen Messerstecher stammen, hätten bislang nicht zur Aufklärung geführt.

Der Messerangriff erinnert an einen weiteren rassistischen Mordversuch, der ebenfalls bis heute ungesühnt ist: Im Januar 2016 wurde der irakische Geflüchtete Ahmed I. in Lohfelden bei Kassel auf offener Straße hinterrücks niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Der Fall war schon lange ad acta gelegt, als der Polizei einfiel, dass der neonazistische Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auch diese Tat begangen haben könnte. Dem Gericht aber reichten die spät ermittelten Indizien nicht für eine Verurteilung.

„Ich habe meinen Körper verloren, ich habe die Hälfte meines Lebens verloren“, hat Ahmed I. gesagt. B. Efe sagt: „Der Täter hat mein Leben kaputtgemacht.“ Er leide unter Angst- und Schlafstörungen, traue sich nicht mehr allein in die Stadt und unter Menschen, lebe in ständiger Sorge, erneut auf den Angreifer zu treffen. „Ich will wie jeder Mensch in Freiheit leben, will tief schlafen, ohne Angst“, sagt er. „Aber es geht nicht.“ Trotz therapeutischer Hilfe, trotz Tabletten. „Ich habe kein Vertrauen mehr in die Menschen.“ Solange der Täter nicht gefasst sei, werde er sich nie sicher fühlen können.

B. Efe, der immer gearbeitet hat und immer arbeiten wollte, lebt heute von Bürgergeld. Er habe das Gefühl, sagt er, ständig um Anerkennung der massiven Angriffsfolgen kämpfen zu müssen – und dann doch enttäuscht zu werden. So wurde er zwar als Gewaltopfer anerkannt, bekommt aber trotzdem keine Opferentschädigungsrente: Der sogenannte Grad der Schädigung wurde als zu gering eingestuft. Auch seinen Antrag auf Erwerbsminderungsrente lehnten die Behörden ab. „Der Gutachter hat mich kurz gesehen und am Ende in seinem Gutachten festgestellt, dass ich sechs Stunden am Tag arbeitsfähig sei“, berichtet B. Efe, der beim besten Willen nicht weiß, wie er arbeiten gehen soll, wenn er sich kaum aus dem Haus wagt. Gegen beide Ablehnungen hat er Klage eingereicht.

„Ich muss weiter kämpfen“, sagt er. Dazu gehört für ihn auch: die Öffentlichkeit zu suchen. Dafür zu sorgen, dass sein Fall nicht in Vergessenheit gerät. Zu mahnen, dass der Täter gefunden werden muss – auch damit anderen nicht das Gleiche passiert wie ihm. Zum bevorstehenden dritten Jahrestag wird es deshalb wieder einen Auto- und Fahrradkorso durch Kassel geben, den eine Solidaritätsgruppe zusammen mit B. Efe organisiert.

Auch die Opferberatung „Response Hessen“ unterstützt ihn. Und kürzlich hat er bei einem Treffen in Dortmund Betroffene von rassistischer und antisemitischer Gewalt aus dem ganzen Bundesgebiet kennengelernt, Angehörige von Opfern des NSU, Überlebende aus Halle oder Hanau. Einige von ihnen werden zur Kundgebung nach Kassel kommen. „Ich bin nicht allein, Gott sei Dank“, sagt B. Efe. „Das gibt mir Kraft, die ich allein nicht habe.“

Dort, wo auf der Friedrich-Ebert-Straße jene Fahrt begann, die für ihn alles veränderte, könnte es bald sogar ganz offiziell eine Gedenkplakette geben. Kassels neugewählter grüner Oberbürgermeister Sven Schoeller hat im Wahlkampf jedenfalls versprochen, dieses Anliegen zu unterstützen. Auch der zuständige Ortsbeirat hat bereits Wohlwollen signalisiert.

Das sind neue Töne. B. Efe sagt: Noch-Oberbürgermeister Christian Geselle, jüngst aus der SPD ausgetreten, habe sich in den ganzen drei Jahren seit der Tat nicht ein einziges Mal bei ihm gemeldet.