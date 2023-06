ÖPNV in Hessen: Trend zu Flatrate

Von: Jutta Rippegather

Das Deutschlandticket ist attraktiv. Wie lange noch? Der Kommentar.

Es ist deutlich, wohin die Reise gehen soll. Einzeltickets werden finanziell so unattraktiv, dass sich auch der oder die Letzte für eines der Flatrate-Angebote im RMV entscheidet. In Frage kommen die 365-Euro-Jahreskarten für Menschen im Rentenalter und in der Ausbildung. Oder gleich das 49-Euro-Monatsticket, mit dem sich einen Monat lang in ganz Deutschland Bus und Bahn nutzen lässt. Ohne Tarifgrenzen zu beachten, ohne mit Fahrkartenautomaten kämpfen zu müssen.

Es lebe das Deutschlandticket! Nach wenigen Fahrten hat sich der Kauf amortisiert. Mehr als 290 000 Stück hat der RMV im ersten Monat verkauft. Rund 150 000 Neukundinnen und -kunden gewonnen. Doch wie lange wird sich der Preis von 49 Euro halten? Sind Bund und Länder bereit, die Mindereinnahmen auszugleichen? Und: Es gibt auch Leute, die nur ein oder zwei Mal im Monat den Öffentlichen Nahverkehr nutzen. Die müssen künftig noch viel tiefer in die Tasche greifen. Oder sie nehmen das Auto. Erst recht, wenn sie auf dem Land unterwegs sind, wo ein akzeptables Fahrplanangebot weiter auf sich warten lässt.