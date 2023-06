ÖPNV in Hessen: Saftige Tariferhöhung im RMV

Der Aufsichtsrat stimmt eine Preissteigerung von 8,2 Prozent zu. Er gibt auch grünes Licht für ein kostenloses Schulausflugticket und ein Deutschlandticket für Geringsverdiende.

Das Einzelticket für Bus und Bahn wird im kommenden Jahr wesentlich teurer. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) erhöht seine Tarife zum 1. Januar um durchschnittlich 8,2 Prozent. Doch es gibt auch gute Nachrichten aus der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag: Der Hessenpass mobil für Geringverdienende kommt und das kostenlose Schulausflugticket ebenfalls.

Die historische Fahrpreiserhöhung hatte sich angedeutet. RMV-Geschäftsführer Knut Ringat hatte sie vorgeschlagen, der Fahrgastverband Pro Bahn und die hessische Linke hatten das Vorhaben kritisiert. Gleichwohl folgte das aus Vertreter:innen der Kommunen zusammengesetzte Gremium der Argumentation des RMV-Chefs: „Aufgrund erheblich gestiegener Aufwände, beispielsweise Mehrkosten von über 25 Prozent für Energie, hat der RMV-Aufsichtsrat in der heutigen Sitzung eine Tarifanpassung von durchschnittlich 8,2 Prozent zum Jahreswechsel beschlossen“, teilte der RMV am Donnerstagnachmittag mit. Teurer würden lediglich Einzel- und Zeitkarten. „Nicht betroffen sind das Deutschlandticket für 49 Euro sowie 365-Euro-Angebote wie das Seniorenticket Hessen und das Schülerticket Hessen.“ Eine Sparmöglichkeit beim Kauf von Einzelfahrkarten biete der RMV-Prepaid-Rabatt. Wer mindestens 40 Euro Guthaben in der App RMVgo kaufe, erhalte 20 Prozent Rabatt.

Der Hessenpass mobil ist eine Art vergünstigtes Deutschlandticket für Menschen, die Bürgergeld, Sozialhilfe oder Wohngeld Plus beziehen sowie Asylbewerber:innen. Für monatlich 31 Euro können sie damit vom 1. August an deutschlandweit unterwegs sein. „Mit dem Schulausflugticket wird nicht nur der Geldbeutel von Kindern und Eltern geschont, sondern auch der Organisationsaufwand bei Ausflügen geringer“, sagte Jens Deutschendorf, Staatssekretär im hessischen Verkehrsministerium. Für die beiden neuen Tarifangebote stünden in diesem und im nächsten Jahr mehr als 30 Millionen Euro zur Verfügung.

Außer mit den Fahrpreisen befasste sich der Aufsichtsrat auch mit dem Chaos bei der Einführung der Wasserstoffzüge auf der Taunusbahn. Denn: „Neben den Tarifen ist die Verlässlichkeit des Fahrplanangebots entscheidend“, sagte Ulrich Krebs, RMV-Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat des Hochtaunuskreises. Mit Freifahrten im Spätsommer und einer Gutschrift für Stammkunden hofft der Verbund, Fahrgäste zurückzugewinnen und neue Fahrgäste von der Attraktivität der Linie zu überzeugen.

Bei der Tariferhöhung sieht sich der RMV in guter Gesellschaft: „Aktuell wird deutschlandweit das Fahrpreisniveau angepasst – teilweise sogar um bis zu 20 Prozent gegenüber den Jahren 2022 und 2023 zusammen.“ In den Jahren 2016 bis 2021 habe der RMV die Tarife lediglich um 1,5 Prozent jährlich angepasst, „trotz darüberliegender Kostenentwicklung und Inflation“.

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hatte dieser Tage die Preiserhöhung verteidigt. Je höher die Fahrpreise, desto höher die Ausgleichszahlungen, mit denen Land und Bund die Mindereinnahmen durch das Deutschlandticket ausgleichen. Außerdem gebe es mit dem 49-Euro-Ticket eine attraktive Alternative.

Die Linke hingegen hatte am Donnerstag vor dem Treffpunkt des Aufsichtsrats protestiert. „Nein zu 8,2 Prozent Preiserhöhung beim RMV“, „Mehr Landesmittel für den Nahverkehr“ und „9-Euro-Sozialticket für Hessen“ stand auf den Schildern. „Das Rhein-Main-Gebiet hat jetzt schon mit die höchsten Nahverkehrspreise in Deutschland“, monierte Landesvorsitzender Jakob Migenda. Die Linke werde weiter Druck machen, kündigte Fraktionschef Jan Schalauske an. Ziel bleibe der Nulltarif. „Dafür braucht es mehr Landesmittel für den Nahverkehr statt schwarz-grüner Tatenlosigkeit.“

