ÖPNV in Hessen: Nein zu höheren RMV-Tarifen

Von: Jutta Rippegather

Viel Ärger um das Prestigeprojekt: Wasserstoffzug am Frankfurter Hauptbahnhof. © Oeser

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert stattdessen die Preise für Einzeltickets zu senken. Als Konsequenz aus der Einführung des Deutschlandtickets.

Eine Kostensteigerung von 8,2 Prozent für Tickets im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hält der Fahrgastverband Pro Bahn für inakzeptabel. Schon jetzt habe der RMV eines der teuersten Tarifsysteme deutschlandweit. Bevor eine Entscheidung falle, müsse der Verbund offenlegen, welche Kosten ihm durch die Entwicklung neuer Apps und das „Chaos“ bei der Einführung der Wasserstoffzüge im Taunusnetz entstanden sind. Das günstigste Monatsticket sei schon jetzt teurer als das Deutschlandticket, der Einzelfahrschein von Frankfurt nach Gießen koste 17,60 Euro.

„In logischer Konsequenz zur Einführung des Deutschlandtickets müssten die Einzelfahrscheine und Tageskarten beim RMV eigentlich günstiger werden“, sagt Landesverbandsvorsitzender Thomas Kraft. Auch gelegentliche Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs sei wichtig.

Nach Pro-Bahn-Angaben kostete die Entwicklung der neuen RMV-Apps sechs Millionen Euro, die Einnahmeausfälle durch den siebenjährigen Pilotversuch des Smart-Tarifs habe der Verbund bislang nicht beziffert.

Der Vorschlag Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will dem Aufsichtsrat in der Juni-Sitzung vorschlagen, die Tarife zum 1. Januar um durchschnittlich 8,2 Prozent anzuheben. Geschäftsführer Knut Ringat argumentiert mit einer drohenden Unterfinanzierung. Die finanziellen Herausforderungen beträfen zu einer Hälfte die Kostensteigerungen, zur anderen die verkehrs- und klimapolitisch gewünschte Angebotsausweitung. jur

Vom RMV gibt es auf die FR-Anfrage nach den Kosten keine Antwort, nur den Hinweis, dass der Pilotversuch wichtige Informationen für neue Angebote geliefert habe: den im Januar eingeführten RMV-Spar-Pass und das im nächsten Jahr in die RMV-go-App integrierte In/Out-System. Dabei muss vor und am Ende der Fahrt nur noch ein Schieberegler betätigt werden. „RMVsmart wurde zum 31. Mai planmäßig und erfolgreich nach sieben Jahren beendet. Ein Abschlussbericht wird derzeit erarbeitet“, versichert ein RMV-Sprecher. Und für den „völlig fehlgeschlagenen“ Start der Wasserstoffzüge im Taunusnetz habe der Hersteller Alstom bereits mehrfach öffentlich die Verantwortung übernommen. „Er trägt die Kosten der Ersatzkonzepte mit Schienenfahrzeugen und Bussen und ist in der Pflicht, die restlichen Fahrzeuge schnell einsatzbereit zuzuliefern und zu einem stabileren Betrieb beizutragen.“ Der RMV plane derzeit eine „Wiedereinstiegsaktion“ auf der betroffenen Linie RB15 und sei in Abstimmung mit Alstom und dem Betreiber.

Wie der RMV-Sprecher betont, sind die 8,2 Prozent Preisanpassung zum Jahreswechsel „ein fachlicher Vorschlag“ der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat, der darüber in seiner nächsten Sitzung in diesem Monat entscheiden werde. Grund seien Kostensteigerungen etwa bei Strom, Diesel und Personal.